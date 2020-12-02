Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Як українці ставляться до локдауну на зимові свята: результати опитування

  • 56
Скільки українців підтримують локдаун на свята - фото 1
Скільки українців підтримують локдаун на свята

В Україні планують ввести суворий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом. Як громадяни оцінюють такі дії – читайте далі.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо того, скільки українців підтримують введення локдауну на період зимових свят. Відзначимо, що у Раді планують оголосити суворі карантинні обмеження на період з 23 грудня по 15 січня. Конкретна дата все ще залишається під питанням.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня

За локдаун на свята виступають 58% українців, тим часом 40% проти таких дій уряду. Більшість опитаних впевнені, що саме "жорсткий карантин" допоможе впоратись з COVID-19.

Тим часом погіршилось ставлення громадян до карантину вихідного дня, який оголошено в країні з 13 листопада. За останні тижні кількість тих, хто за такий захід зменшилась з 49% до 44%.

Як українці ставляться до локдауну на зимові свята: результати опитування - фото 437591

Додамо, що українські вчені з Інституту проблем ринку й економіко-екологічних досліджень Національної академії наук прогнозують, що до кінця листопада кількість інфікованих за весь час сягне понад 743 тисяч, а до 20 грудня ця позначка росте до мільйона.

Читайте також: Що робити, якщо захисна маска викликає алергію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
  • 19 листопада, 11:23
  • 457
Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
  • 23 листопада, 17:19
  • 544
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2686890
Загрузка...
Новини