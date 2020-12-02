Як українці ставляться до локдауну на зимові свята: результати опитування

В Україні планують ввести суворий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом. Як громадяни оцінюють такі дії – читайте далі.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо того, скільки українців підтримують введення локдауну на період зимових свят. Відзначимо, що у Раді планують оголосити суворі карантинні обмеження на період з 23 грудня по 15 січня. Конкретна дата все ще залишається під питанням.

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За локдаун на свята виступають 58% українців, тим часом 40% проти таких дій уряду. Більшість опитаних впевнені, що саме "жорсткий карантин" допоможе впоратись з COVID-19.

Тим часом погіршилось ставлення громадян до карантину вихідного дня, який оголошено в країні з 13 листопада. За останні тижні кількість тих, хто за такий захід зменшилась з 49% до 44%.

Додамо, що українські вчені з Інституту проблем ринку й економіко-екологічних досліджень Національної академії наук прогнозують, що до кінця листопада кількість інфікованих за весь час сягне понад 743 тисяч, а до 20 грудня ця позначка росте до мільйона.

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