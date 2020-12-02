Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 2 грудня: в Україні виявлено 758 264​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 13 141 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 2 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 67 726 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 607 034 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 758 264 Одужали 369 054 Померли 12 717

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (74 012 та у Харківській області (56 361). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 17 715 Волинська область 24 791 Дніпропетровська область 40 148 Донецька область 23 752 Житомирська область 30 233 Закарпатська область 23 646 Запорізька область 32 555 Івано-Франківська область 37 546 Кіровоградська область 5 506 Київ 74 012 Київська область 39 503 Львівська область 47 477 Луганська область 6 467 Миколаївська область 18 985 Одеська область 46 985 Полтавська область 23 291 Рівненська область 31 798 Сумська область 30 354 Тернопільська область 28 375 Харківська область 56 361 Херсонська область 10 659 Хмельницька область 30 228 Чернівецька область 34 150 Черкаська область 24 046 Чернігівська область 19 218

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-12-2020:

Захворіли 64 208 879 Одужали 44 457 096 Померли 1 487 013 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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