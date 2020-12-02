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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 2 грудня: в Україні виявлено 758 264​ випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 13 141 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 2 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 67 726 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 607 034 результати тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня - фото 437554

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 758 264
Одужали 369 054
Померли 12 717

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (74 012 та у Харківській області (56 361). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 17 715

Волинська область

 24 791

Дніпропетровська область

 40 148

Донецька область

 23 752

Житомирська область

 30 233

Закарпатська область

 23 646

Запорізька область

 32 555

Івано-Франківська область

 37 546

Кіровоградська область

 5 506

Київ

 74 012

Київська область

 39 503

Львівська область

 47 477

Луганська область

 6 467

Миколаївська область

 18 985

Одеська область

 46 985

Полтавська область

 23 291

Рівненська область

 31 798

Сумська область

 30 354

Тернопільська область

 28 375

Харківська область

 56 361

Херсонська область

 10 659

Хмельницька область

 30 228

Чернівецька область

 34 150

Черкаська область

 24 046

Чернігівська область

 19 218

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-12-2020:

Захворіли

64 208 879
Одужали

44 457 096
Померли

1 487 013

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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