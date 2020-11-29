Що робити, якщо захисна маска викликає алергію

Що робити, якщо через маску алергія

В Україні продовжується карантин через пандемію коронавірусу, тому у МОЗ регулярно діляться не тільки важливими новинами, а порадами та рекомендаціями. Цього разу експерти розповіли, що робити, якщо медична маска викликає алергічну реакцію.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram розповіли, що робити, якщо через захисну маску виникає алергія. Коментар дав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров.

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"Взяти маску іншого виробника. Дійсно, є в деяких пацієнтів контактний дерматит від масок. Зміна маски від різних виробників, тобто зміна матеріалу, з якого її виготовляють. Це допомагає вирішити проблему", – порадив він.

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