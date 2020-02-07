40 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови

Українська мова – багата та колоритна. Переконайтеся, наскільки чудовою є наша рідна мова: до вашої уваги цілих 40 синонімів до слова "завірюха"!

Українська мова багата на синоніми й цьому є докази! Кожне слово й кожен синонім має свій відтінок, але це лише додає йому колоритності. Протягом зими ви можете використовувати багато означень негоди та сильного вітру зі снігом.

Це цікаво: 10 колоритних слів, які збагатять твою мову

Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!

40 синонімів до слова "завірюха"

Хуртовина Метелиця Віхола Заметіль Хуга Завія Сніговій Сніжниця Хуговій Хвища Хугавиця Хурделиця Хурделя Хурдига Хуртеча Сніговиця Віхало Заві́йниця Заметільниця Замета Завія Заметь Кушпела Кура Метіль Фуга Фурделиця Хвижа Хиза Охиза Шаруга Крутія Сніговійниця Снігокрутниця Буран Пурга Юга Буря Чвара Вітряниця

Насправді – синонімів до цього слова є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

Читайте також: Крилаті вислови і цитати про українську мову, які актуальні досі