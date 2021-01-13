Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"

Наша мова – дуже багата та колоритна, тож переконайтеся, що українська може здивувати. Далі читайте, наскільки чудовою є наша рідна мова: до вашої уваги цілих 30 епітетів до слова "зима"!

Українська мова щедра на епітети. Звичайно, цьому є докази! Кожне слово має свій відтінок і це додає колоритності. Протягом зими ви можете використовувати багато означень цієї холодної пори року, адже змінюються місяці та погода.

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Обирайте епітети з нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!

30 епітетів до слова "зима"

Малосніжна Блискотлива Похмурна Завалиста Нудлива Холоднюча Заметільна Затяжна Сердита Спізнена Білява Гола Хуртовинна Білоброва Сніжно-синя Безсніжна Закидна Люта Завірюшна Хмурочола Морозяна Срібносніжна Запізніла Сніговійна Дощовита Сива Посріблена Сяйлива Забойна Снігова

Насправді – епітетів до слова "зима" є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

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