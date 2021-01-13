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Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"

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як можна назвати зиму - фото 1
як можна назвати зиму

Наша мова – дуже багата та колоритна, тож переконайтеся, що українська може здивувати. Далі читайте, наскільки чудовою є наша рідна мова: до вашої уваги цілих 30 епітетів до слова "зима"!

Українська мова щедра на епітети. Звичайно, цьому є докази! Кожне слово має свій відтінок і це додає колоритності. Протягом зими ви можете використовувати багато означень цієї холодної пори року, адже змінюються місяці та погода.

І ще: Як українці називали останній місяць зими: синоніми до слова "лютий"

Обирайте епітети з нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!

30 епітетів до слова "зима"

  1. Малосніжна
  2. Блискотлива
  3. Похмурна
  4. Завалиста
  5. Нудлива
  6. Холоднюча
  7. Заметільна
  8. Затяжна
  9. Сердита
  10. Спізнена
  11. Білява
  12. Гола
  13. Хуртовинна
  14. Білоброва
  15. Сніжно-синя
  16. Безсніжна
  17. Закидна
  18. Люта
  19. Завірюшна
  20. Хмурочола
  21. Морозяна
  22. Срібносніжна
  23. Запізніла
  24. Сніговійна
  25. Дощовита
  26. Сива
  27. Посріблена
  28. Сяйлива
  29. Забойна
  30. Снігова

Насправді – епітетів до слова "зима" є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова 'зима' - фото 442926

До теми: 40 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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