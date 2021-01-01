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Як у різних країнах борються з похміллям: несподівані методи
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Похмілля – підступне явище, яке виникає, якщо добряче перебрати алкоголю. Але кожен із нас знає бодай кілька методів з ним поборотися. Ми ж у новому матеріалі спробуємо розібратися, як борються з похміллям у різних країнах світу. Ви будете здивовані!
Ці незвичайні методи боротьби з похміллям вас однозначно здивують. Гайда розбиратися, як з негативними наслідками споживання алкогольних напоїв борються люди у різних куточках нашої планети!
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Намібія
У цій південноафриканській країні місцеві жителі використовують 100-відсотковий (на їхню думку) метод боротьби з похміллям – молоко буйвола. На його основі готують справжню антипохмільну бомбу. У неї входять вершки, темний ром, ром зі спеціями, вершковий лікер. Якщо коротко, то у Намібії пропонують ще раз напитися, якщо ви цілу ніч тільки це й робили.
Перу
Перуанці вміють тусити, а ще вони вміють позбавлятися від неприємних наслідків веселих гулянок. Наступного ранку вони з'їдають особливий вид рибного супу з лимонним соком, соком лайма, часником і імбиром. Звучить смачно, до того ж начебто безалкогольно.
Дикий Захід
Ви не повірите, але на Дикому Заході ковбої рятувалися від похмілля тим, що ми п'ємо щодня, але з однією маленькою правочкою. Вони пили гранульований чай. Щоправда, незвичайний. Його створювали з кролячих какунців, які занурювали у гарячу воду.
Австралія
Австралійці дуже люблять веджімайт, тож не дивно, що вони ласують ним до нього навіть під час боротьби з похміллям. Якщо ви не знали, що таке веджімайт, то це така густа паста на основі дріжджового екстракту. Щось на зразок Nutella, але, повірте, смак у неї зовсім інший.
Канада
Якщо канадець напередодні забагато випив, то він з'їсть дуже багато картоплі фрі зі шматочками сиру та гарячою підливою. Хоча ця страва дуже смачна незалежно від вашого фізичного стану. Ми за!
Бангладеш
Жителі Бангладешу при похміллі рекомендують пити кокосову воду. У ній багато калію й інших корисних речовин, які допомагають боротися з похміллям.
Угорщина
Угорці – народ категоричний. Якщо похмілля застало вас у цій країні, вам, швидше за все, рекомендують випити бренді... з горобиними какунцями. Чудово, чи не так?
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Пуерто-Ріко
Пуерториканці знайшли свій спосіб боротьби з похміллям. Все, що вам потрібно, – це перед тим, як пити спиртне, втерти скибочку лимона або лайма в пахву руки, яка тримає стакан, – і вуаля! Ніякого похмілля наступного дня. Звичайно, наукового підтвердження ефективності цього методу немає, але спробувати варто, правда?
Гаїті
На Гаїті з похміллям не жартують. Щоб позбутися від нього, використовують магію вуду. Всього лише потрібно увіткнути 13 шпильок з чорними голівками в пробку пляшки, через яку ви тепер страждаєте. І похмілля піде чарівним чином. Звучить досить просто.
Ірландія
Згідно з ірландською традицією, найкращий спосіб позбутися від похмілля – закопати себе по саму шию у вологому піску на березі річки. Звичайно, наука поки не підтверджує ефективність цього підходу, але це можна вважати свого роду альтернативою холодному душу. Іноді й це допомагає.
Ми ж наполегливо рекомендуємо не надто зловживати алкоголем, щоб наступного ранку не стати жертвою похмілля. А також не варто забувати про те, що випивати на голодний шлунок – не найкраща ідея.
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