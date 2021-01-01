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Клопотенко розповів, як урізноманітнити смак шампанського: рецепт

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Шампанське - фото 1
Шампанське / thunter

Шампанське – головний атрибут новорічних свят. Український кухар, переможець кулінарного шоу Майстер шеф Євген Клопотенко розповів, чим можна урізноманітнити смак ігристого.

На своєму сайті Клопотенко зазначив, що йому захотілося урізноманітнити традиційний смак шампанського і він вирішив додати до нього цитрусові.

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"Мені захотілося трохи урізноманітнити традиційний варіант, і я вирішив, що треба додати до шампанського якихось цитрусових. Я зупинив свій вибір на грейпфруті, його невелика терпкість чудово поєднується з ігристими винами і освіжає смак", – написав кулінар.

Для приготування напою знадобиться мінімум вільного часу та інгредієнтів: пляшка шампанського (брют або напівсолодке), 2 грейпфрути і лід (за бажанням). Фрукти помийте, розріжте навпіл, видавіть з них сік. Можна це робити руками, а можна скористатися пресом для цитрусових. Сік грейпфрута розлийте у келихи, і він має займати 1/3 ємності. Можна регулювати самостійно співвідношення соку і ігристого вина.

Клопотенко розповів, як урізноманітнити смак шампанського: рецепт - фото 441571

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Джерело: klopotenko
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