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Цей алкогольний напій викликає найважче похмілля
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Сомельє з'ясував назву алкогольного напою, який доставляє найбільшу кількість проблем після гучної вечірки і навіть домашніх посиденьок.
Досвідчений сомельє Марко Кастеланеллі назвав алкоголь, від якого найгірше похмілля. І це не звичайна горілка, а італійське сухе ігристе вино просекко.
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Як пояснює фахівець, через бульбашки цей напій викликає найгірше похмілля, оскільки саме вони допомагають організму людини швидше засвоїти алкоголь. Завдяки вмісту СО2 ви почуваєтеся трохи одурманеним і швидко сп'янієте, але на ранок дуже пошкодуєте про такий вибір алкоголю. Головний біль гарантований.
Щоб уникнути цих страждань, Марк рекомендує не пити на порожній шлунок і чергувати келих просекко зі склянкою води. Ну а якщо під час вечірки вам не до водного балансу, то випийте склянку води хоча б перед тим, як лягти спати.
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