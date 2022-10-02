Як тренуватися вдома з фітнес-резинкою: найкращі вправи

Щоб добре пропрацювати всі м'язи, не обов'язково йти в спортзал. Купіть фітнес-резинку. Це невелике кільце з м'якого латексу поміщається в кишеню!

Ці резинки ефективні і підійдуть всім. З фітнес-резинками ви зможете урізноманітнити тренувальний процес, створити дефіцит калорій завдяки збільшенню активності і привести м'язи в тонус, дотримуючись режиму тренувань. Також можна використовувати цей інвентар як додатковий опір в роботі з обтяженням, пише marieclaire.

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Резинки мають різну силу опору. Інвентар необхідно підбирати таким чином, щоб на 3-4 останніх повтореннях ви відчували печіння в м'язах. Водночас обов'язково слухайте свій організм. Слідкуйте за тим, щоб суглоби не клацали і не було дискомфорту під час виконання вправ.

З фітнес-резинками можна займатися вдома, а, якщо хочете, брати їх з собою на природу або в подорож. Це інвентар, який не займає багато місця, а багато в чому тренування з гумками замінює заняття в спортзалі. Вправи підійдуть людям з проблемами суглобів і опорно-рухового апарату.

Найкращі вправи з фітнес-резинками на все тіло:

Однак тренування з гумками не замінять вам роботу з вагою. Ними ви можете створити додатковий опір, але для росту м'язової маси допоможе тільки робота з реальним обтяженням. І це за умови, що режими відпочинку і харчування будуть дотримані.

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