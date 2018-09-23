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Як тренувати мозок: прості поради

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Як ефективно тренувати мозок: - фото 1
Як ефективно тренувати мозок:

Не тільки тіло, а й мозок потребує тренувань. Ці прості лайфхаки допоможуть покращувати когнітивні уміння та бути кмітливішим.

На офіційній сторінці МОЗ в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацію про медреформу та здоров'я. Цього разу медики розповіли, як правильно тренувати мозок.

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"Наш мозок, як і наше тіло, потребує тренування. Для цього вже навіть створили спеціальні додатки та програми. Але їхня ефективність поки не доведена. Наприклад, в одному систематичному огляді вказано, що більшість додатків та програм для тренування мозку не покращують когнітивні навички, які ми застосовуємо в щоденному житті. Доведено, що такі ігри допомагають стимулювати лише ті навички, які потрібні для виконання завдань під час гри", – пояснюють у Мінздоров'я.

Як ефективно тренувати мозок: - фото 277810
Як ефективно тренувати мозок:

Як ефективно тренувати мозок:

  • Подорожі та пошук нових шляхів. Нова місцевість змушує мозок працювати активніше, а також впливає на гіпокамп, за яким закріплені пам'ять та навчання. Не обов'язково виїздити кудись далеко, щоб практикуватись, адже можна просто змінювати дорогу з роботи до свого дому.
  • Вихід з зони комфорту. Спробуйте освоїти новий або незвичайний для вас вид діяльності. Можна навчатись грати на музичних інструментах або вивчати мову.
  • Читання та гра у шахи. Для максимально складного рівня можна обирати книжки іноземними мовами, а потім обговорювати їх з друзями.
  • Спілкування. Саме воно є чудовою активною розумовою діяльністю, яка не лише стимулює пам'ять, а й концентру увагу. Саме звичайне спілкування здатне зміцнювати нейронні мережі, які ослаблюють з віком.

"Не забувайте про здоровий спосіб життя! Збалансоване харчування, фізична активність та повноцінний сон допоможуть тримати в тонусі не лише тіло, але й мозок", – підсумували медики.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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