Як тренувати мозок: прості поради

Не тільки тіло, а й мозок потребує тренувань. Ці прості лайфхаки допоможуть покращувати когнітивні уміння та бути кмітливішим.

На офіційній сторінці МОЗ в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацію про медреформу та здоров'я. Цього разу медики розповіли, як правильно тренувати мозок.

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"Наш мозок, як і наше тіло, потребує тренування. Для цього вже навіть створили спеціальні додатки та програми. Але їхня ефективність поки не доведена. Наприклад, в одному систематичному огляді вказано, що більшість додатків та програм для тренування мозку не покращують когнітивні навички, які ми застосовуємо в щоденному житті. Доведено, що такі ігри допомагають стимулювати лише ті навички, які потрібні для виконання завдань під час гри", – пояснюють у Мінздоров'я.

Як ефективно тренувати мозок:

Як ефективно тренувати мозок:

Подорожі та пошук нових шляхів . Нова місцевість змушує мозок працювати активніше, а також впливає на гіпокамп, за яким закріплені пам'ять та навчання. Не обов'язково виїздити кудись далеко, щоб практикуватись, адже можна просто змінювати дорогу з роботи до свого дому.

. Нова місцевість змушує мозок працювати активніше, а також впливає на гіпокамп, за яким закріплені пам'ять та навчання. Не обов'язково виїздити кудись далеко, щоб практикуватись, адже можна просто змінювати дорогу з роботи до свого дому. Вихід з зони комфорту. Спробуйте освоїти новий або незвичайний для вас вид діяльності. Можна навчатись грати на музичних інструментах або вивчати мову.

Спробуйте освоїти новий або незвичайний для вас вид діяльності. Можна навчатись грати на музичних інструментах або вивчати мову. Читання та гра у шахи. Для максимально складного рівня можна обирати книжки іноземними мовами, а потім обговорювати їх з друзями.

Для максимально складного рівня можна обирати книжки іноземними мовами, а потім обговорювати їх з друзями. Спілкування. Саме воно є чудовою активною розумовою діяльністю, яка не лише стимулює пам'ять, а й концентру увагу. Саме звичайне спілкування здатне зміцнювати нейронні мережі, які ослаблюють з віком.

"Не забувайте про здоровий спосіб життя! Збалансоване харчування, фізична активність та повноцінний сон допоможуть тримати в тонусі не лише тіло, але й мозок", – підсумували медики.

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