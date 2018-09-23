Дієтологи назвали дієту, яка замість користі завдає серйозної шкоди організму

Співробітники клініки в штаті Массачусетс застерегли від використання кетогенної дієти, популярної серед знаменитостей і спортсменів. Бостонські лікарі з'ясували, що цей режим харчування може спровокувати виникнення серйозних захворювань.

Кілька дослідницьких груп паралельно вивчили мікрофлору кишечника у добровольців, і прийшли до єдиного висновку щодо низьковуглеводної кетогенної дієти. Виявилося, що багата жирами їжа з помірним вмістом білків негативно позначається на травній системі. В результаті збої в роботі органів травлення можуть привести до анорексії.

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Низьковуглеводна кетогенна дієта завдає шкоди організму

Крім різкої втрати ваги, кетогенна дієта також може стати винуватицею критичних коливань рівня глюкози в крові. А це веде до розвитку небезпечних захворювань підшлункової залози, аж до діабету.

На думку вчених, без шкоди для організму кетогенну дієту можна застосовувати лише короткий проміжок часу – не більше одного місяця, так як "низьковуглеводний стрес" негативно позначається на фізичному стані.

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