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Дієтологи назвали дієту, яка замість користі завдає серйозної шкоди організму
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Співробітники клініки в штаті Массачусетс застерегли від використання кетогенної дієти, популярної серед знаменитостей і спортсменів. Бостонські лікарі з'ясували, що цей режим харчування може спровокувати виникнення серйозних захворювань.
Кілька дослідницьких груп паралельно вивчили мікрофлору кишечника у добровольців, і прийшли до єдиного висновку щодо низьковуглеводної кетогенної дієти. Виявилося, що багата жирами їжа з помірним вмістом білків негативно позначається на травній системі. В результаті збої в роботі органів травлення можуть привести до анорексії.
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Крім різкої втрати ваги, кетогенна дієта також може стати винуватицею критичних коливань рівня глюкози в крові. А це веде до розвитку небезпечних захворювань підшлункової залози, аж до діабету.
На думку вчених, без шкоди для організму кетогенну дієту можна застосовувати лише короткий проміжок часу – не більше одного місяця, так як "низьковуглеводний стрес" негативно позначається на фізичному стані.
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