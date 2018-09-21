На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Медики назвали головний секрет довголіття
-
- 17
Вчені розповіли, як жити довше.
Австрійські вчені з Університету Вікторії з'ясували, що кілька хвилин інтенсивних вправ і тривале фізичне навантаження позитивно впливають на організм.
І ще: Медики розповіли про наслідки відсутності сексу
У дослідженні взяли участь вісім дорослих добровольців, яким запропонували зайнятися вправами на велотренажерах з різною інтенсивністю. Всі фізичні вправи були розділені на 50% напруги, 75% напруги і максимальну. В кінці кожного тренування вчені вимірювали рівень мітохондрій в м'язових клітинах стегна.
Вчені виявили, що після вправ в різних частинах мітохондрій змінювався рівень перекису водню. Перекис водню – це активна форма кисню, яка бере участь у передачі сигналів, які підтримують роботу органел клітини. Як довготривалі, так і короткі тренування мали схожий ефект. За словами вчених, результати дослідження допоможуть розробити рекомендації щодо поліпшення здоров'я населення.
Читайте також: Медики розповіли, про що говорить мороз по шкірі
-
13:24Футболіст епічно впав, святкуючи гол у Лізі Європи
-
13:14The Neighbourhood випустили міні-альбом "Ever Changing": слухайте онлайн
-
12:52Медики назвали головний секрет довголіття
-
12:45Розкішна жінка: ангел Victoria's Secret у новій фотосесії
-
12:25У Лондоні скульптура лева складає вірші
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:15Мінімум одягу: Кендалл Дженнер вразила відвертим відео
-
11:52Погода в Україні на вихідні
-
11:29Люди в чорному: перші фото зі зйомок з зірками "Месників"
-
11:15Настя Каменських – PELIGROSO: нова спекотна пісня NK здивувала фанів
-
10:55Навіть вусом не повів: дуже харизматичний кіт підкорив Reddit
-
10:3017-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо: фото красуні
-
10:17Кайлі Дженнер знову здивувала фанатів змінами
-
09:52Ефектні пригоди в об'єктиві Ахмета Ердема: яскраві фото
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
09:29Повернення: Авріл Лавін випустила нову пісню Head Above Water
-
08:56У ДСНС оголосили попередження для українців
-
08:30Доктор Хто: новий трейлер 11 сезону
-
07:53Aston Martin анонсував новий гіперкар Project 003
-
07:35Названо найкорисніший смаколик осені
-
07:17Відомий режисер зняв короткометражку на iPhone XS Max без додаткових аксесуарів
-
07:00Привітання з Днем ангела Марії: побажання і картинки на іменини
- 20 вересня
-
23:56Арсенал – Ворскла: відео голів та результат матчу Ліги Європи
-
23:45Секс-терапевт назвав оптимальну кількість сексуальних партнерів
-
23:22Медики розповіли про наслідки відсутності сексу
-
10:3017-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо: фото красуні
-
08:56У ДСНС оголосили попередження для українців
- 20 вересня
-
21:48Серіал Школа: Недитячі ігри 20 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:10Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
-
15:00Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
-
12:00Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
-
07:00Всесвітній день без автомобіля – чому важливо залишити авто в гаражі
- 19 вересня
-
21:48Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів
-
19:00Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
16:46Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років
-
15:00Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ
-
11:45The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту
-
10:38Форум видавців 2018 у Львові: програма і розклад на всі дні
-
07:32Названі найкращі дизельні авто 2018 року
- 18 вересня
-
21:46Серіал Школа: Недитячі ігри 18 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:00Чоткий Паца – Panda E: пародія на популярний хіт підірвала мережу
-
17:00Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків
-
15:23Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
-
12:00Шазам: все про персонажа та фільм
-
10:50Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії
-
08:25SpaceX назвала ім'я пасажира, який полетить на Місяць
- 17 вересня
-
21:45Серіал Школа: Недитячі ігри 17 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:25У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії