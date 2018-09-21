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Медики назвали головний секрет довголіття

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Результати дослідження допоможуть розробити спеціальні рекомендації - фото 1
Результати дослідження допоможуть розробити спеціальні рекомендації / indiatimes

Вчені розповіли, як жити довше.

Австрійські вчені з Університету Вікторії з'ясували, що кілька хвилин інтенсивних вправ і тривале фізичне навантаження позитивно впливають на організм.

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У дослідженні взяли участь вісім дорослих добровольців, яким запропонували зайнятися вправами на велотренажерах з різною інтенсивністю. Всі фізичні вправи були розділені на 50% напруги, 75% напруги і максимальну. В кінці кожного тренування вчені вимірювали рівень мітохондрій в м'язових клітинах стегна.

Медики назвали головний секрет довголіття - фото 277472
Медики назвали головний секрет довголіття

Вчені виявили, що після вправ в різних частинах мітохондрій змінювався рівень перекису водню. Перекис водню – це активна форма кисню, яка бере участь у передачі сигналів, які підтримують роботу органел клітини. Як довготривалі, так і короткі тренування мали схожий ефект. За словами вчених, результати дослідження допоможуть розробити рекомендації щодо поліпшення здоров'я населення.

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Джерело: indiatimes
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