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Як тиша впливає на мозок: цікаве дослідження

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Під час затишшя мозок починає сортувати і структурувати інформацію - фото 1
Під час затишшя мозок починає сортувати і структурувати інформацію / Unyoked

Любити тишу – ця фраза далеко не порожній звук. Виявляється, її любити навіть треба, бо тиша цілюще впливає на людський мозок.

До такого висновку прийшли американські вчені, які вивчили результати цілого ряду досліджень.

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Автором вивчення впливу тиші на людину став учений Деніел Гросс, який і оголосив остаточний вердикт. Дослідник з'ясував, що відсутність звуку допомагає людському мозку активізувати ділянки, які відповідають за пам'ять. Якщо пісня, яка зовсім нещодавно грала, вщухає, то мозок може продовжити її відтворювати. Це пов'язано з тим, що наш головний процесор працюватиме, через що у людини створюється ілюзія продовження відтворення.

Однак на активізації пам'яті позитивний вплив тиші не закінчується. Вчені також з'ясували, що під час затишшя мозок починає сортувати і структурувати отриману нами інформацію. Крім того, дослідження показали, що в тиші можуть виникати нові клітини мозку.

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Джерело: lifehack
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