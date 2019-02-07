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Чому жіночий мозок виглядає молодше за чоловічий

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Різницю в метаболізмі мозку можна пояснити - фото 1
Різницю в метаболізмі мозку можна пояснити / MANSDEN

Вчені порівняли чоловічий і жіночий мозок і виявили дивну особливість: мозок жінки виглядає молодше, ніж мозок чоловіка-ровесника.

Чоловічий мозок старіє швидше в середньому на 3,8 років. Можливо, саме цим можна пояснити, чому жінки у старості довше зберігають "гострий розум".

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Автори дослідження вивчали мозок 205 чоловіків і жінок у віці від 20 до 82 років. За допомогою томографії вони оцінили метаболізм мозку, вимірюючи витрату кисню і глюкози. З віком обмін речовин в мозку сповільнюється, проте з якоїсь причини у чоловіків це відбувається швидше, ніж у жінок.

Автори дослідження вважають, що різницю в метаболізмі мозку можна пояснити тим, що чоловіки починають дорослішати приблизно на три роки раніше за жінок, і ці відмінності зберігаються протягом усього життя. "Я думаю, що це може означати, що причина, з якої жінки не відчувають такого великого когнітивного спаду в наступні роки, полягає в тому, що їх мозок фактично молодше. Наразі ми працюємо, щоб підтвердити це", – каже Ману Гоял з Медичної школи Вашингтонського університету.

Чим жіночій мозок відрізняється від чоловічого - фото 306229
Чим жіночій мозок відрізняється від чоловічого

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Джерело: newscientist
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