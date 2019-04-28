Мозок + комп'ютер: Ілон Маск анонсував футуристичний пристрій

Генеральний директор SpaceX і Tesla Ілон Маск пообіцяв незабаром розповісти про успіхи компанії Neuralink, створеної ним в 2016 році для розробки нейроінтерфейсів.

"Прямий кортикальний інтерфейс", за словами Маска, може дозволити людям досягти більш високого рівня пізнання і дати шанс конкурувати зі штучним інтелектом.

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Незрозуміло, однак, чи є основна мета Neuralink саме такою, або ж компанія займається підключенням людського мозку до комп'ютерів для споживчих додатків. Велика частина того, над чим працює Neuralink, включаючи будь-які плани зі створення інтерфейсу між мозком і комп'ютером, все ще в таємниці.

Спочатку квітня джерело видання Bloomberg заявило, що Neuralink протестувала на щурах новий спосіб імплантації електродів у мозок. Система нібито схожа на "швейну машинку": з черепа видаляється шматочок кістки, а в цей отвір вставляється голка з електродами. Електроди передають і приймають сигнали від комп'ютера, створюючи інтерфейс обміну даними. Наразі, система на рівні прототипу. Про експерименти над людьми поки нічого не відомо.

Маск пообіцяв незабаром розповісти про успіхи компанії Neuralink

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