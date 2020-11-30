Танці з зірками 2020 випуск 14 онлайн: дивитись відео виступів грандіозного суперфіналу

Четвертий сезон проєкту Танці з зірками 2020 добіг кінця, і у неділю, 29 листопада, на телеканалі 1+1 вийшов чотирнадцятий фінальний випуск. За перемогу у шоу поборотися 3 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

У чотирнадцятому випуску не лише судді оцінювали учасників, а й глядачі. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар, проте крісло гостьового журі зайняли Надя Дорофєєва, Монатік і Ігор Ласточкін по черзі. Тому доля конкурсантів залежала не лише від балів експертів, а й фанатів. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєдналися Іванна Онуфрійчук, яка по черзі вела ефір з балкона з Сергієм Мельником, Арамом Арзуманяном, Дмитром Танковичем, Позитивом, а також ексучасником другого сезону шоу Іраклі Макацарією і ведучим Олександром Поповим

До слова: Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу (відео)

Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Надія Мейхер, Санта Дімопулос та Юлія Саніна.

Танці з зірками 2020, дивитись 14 випуск онлайн:

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