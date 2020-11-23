Тіна Кароль вперше за 15 років станцювала на Танцях з зірками: відео

Ефектна українська поп-діва Тіна Кароль вийшла на головний паркет України не лише в ролі телеведучої, а й танцівниці. Співачка перетанцювала інших півфіналісток шоу Танці з зірками у тринадцятому випуску проєкту.

Так, ведуча Танців з зірками Тіна Кароль вперше за 15 років виступила на паркеті шоу як танцівниця. Співачка, на думку фанів проєкт затьмарила усіх і перетанцювала навіть тих учасниць, які тренуються по два місяці.

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Тіна Кароль виступила в тріо з парою Юлії Саніної і Діми Жука. Вони виконали пристрасну румбу під відому композицію "Lady in red". Першу частину номера Діма танцював з Юлією, а потім до танцівника приєдналася Тіна. Партнер закрутив її в чуттєвому танці з ефектними підтримками.

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