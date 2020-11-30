Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу (відео)

Вчора, 29 листопада, відбувся чотирнадцятий фінальний прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. На паркеті за перемогу боролися Юлія Саніна та Дмитро Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер і Кирило Васюк.Дізнайтеся, хто ж переміг у проєкті..

Відгримів грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни, за перемогу у якому боролося 3 пар. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті переможцями 14 випуску 4 сезону Танців з зірками стали Санта Дімопулос та Макс Леонов. Друге місце дісталося Юлі Саніній та Дмитро Жуку. Надія Мейхер і її партнер посіли третє місце.

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Дивіться відео пари переможців чотирнадцятого прямого ефіру Танців з зірками:

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