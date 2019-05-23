Як температура повітря впливає на розумові здібності чоловіків і жінок

Нове дослідження виявило, що чоловіки і жінки відчувають холод і тепло по-різному. Причому зміна температури може впливати навіть на когнітивні здібності.

Журнал PLoS One опублікував звіт про дослідження, авторами якого стала вчені з Університету Південної Каліфорнії в Сан-Франциско (США) і фахівці Берлінського соціологічного центру (Німеччина). Вони виявили, що температура повітря впливає на розумові здібності чоловіків і жінок специфічним чином і аж ніяк не однаково.

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Жінки краще справляються з математичними або словесними завданнями при високих температурах повітря, а чоловіки – в умовах прохолоди, – розповіли дослідники.

Учені організували експеримент за участю 500 студентів, перевіривши, як сильне тепло і, навпаки, прохолода, можуть впливати на їх розумові здібності. Розділивши добровольців на групи, експериментатори запрошували їх до кімнати з різною температурою повітря в ній: температура ставала або істотніше вище норми (32 градусів Цельсія), або знижувалася до 17 градусів.

В обстановці тепла або прохолоди учасники повинні були виконати тести. Наприклад, від них було потрібно скласти максимальне число слів з представленого набору букв. У результаті з'ясувалося, що тепло і холод по-різному впливають на результати тестів у чоловіків і жінок. В умовах зниженої температури студентки у 1,5 раза поступалися студентам у розв'язанні логічних завдань, але при її підвищенні до 32 градусів їх показники ставали близькими. У завданні по складанню слів жінки явно випереджали чоловіків у теплій кімнаті, але при температурі 17 градусів їх лідерство припинялося.

Учені висловилися про те, що їхня знахідка ставить під сумнів дані багатьох досліджень з вивчення відмінностей у здібностях чоловіків і жінок, адже вони не враховували феномена впливу температури повітря на їх розумові здібності.

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