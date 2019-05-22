5 звичок, які прискорюють процес старіння

Наукові дослідження підтверджують: деякі звички людей ведуть до прискореного старіння. Зверніть увагу на цей перелік, адже ми переконані, що дещо ви робите щодня!

Багатозадачність. Медики госпіталю Святого Джозефа в Оранж (Каліфорнія, США) розповіли про те, що звичка займатися одночасно кількома справами може негативно вплинути на зовнішність і на весь організм. Виконуючи відразу багато справ, людина піддає себе серйозному стресу, оскільки при цьому падає якість роботи. Низка досліджень свідчать: хронічний стрес веде до вивільнення вільних радикалів – нестабільних молекул, що ушкоджують клітини і тим самим прискорюють старіння організму.

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Любов до солодкого. Звичка їсти солодке щодня не тільки веде до зайвих кілограмів, але і додає віку. Молекули цукру провокують процес так званої глікації – вони руйнують зв'язки в протеїнах, через що виділяються токсини, які порушують клітинний метаболізм.

Перегляд телевізора. За даними дослідження, опублікованими в журналі Sports Medicine, люди, які дивляться телевізор в середньому шість годин на день, живуть на п'ять років менше, ніж їх ровесники, які не дивляться телевізор так багато.

Не варто зловживати переглядом телевізора

Захоплення косметикою і побутовими мийними засобами. За словами експертів, надлишок косметичних засобів старить шкіру завчасно, оскільки в них містяться ароматизатори, подразнюючі хімічні речовини, і спирт, здатні висушувати шкіру, позбавляючи її природного поверхневого жиру, – при цьому починають активно утворюватися зморшки. Агресивно впливають на шкіру та слизові і ті випаровування, які дають побутові хімікати. Постійне використання мийних засобів для наведення чистоти безумовно псує зовнішність.

Відмова від жиру. Багато людей сьогодні бояться жирів – з ними асоціюються ожиріння і серцево-судинні хвороби. Але дефіцит жиру в раціоні може зістарити завчасно. Якщо шкіра стає дуже сухою і лущиться, на ній чітко видно зморшки, а колір обличчя тьмяніє, це часто говорить саме про брак жирів.

Від жирів не варто відмовлятися

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