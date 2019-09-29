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Які татуювання популярні в різних країнах світу: цікаве дослідження

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Найпопулярніші татуювання - фото 1
Найпопулярніші татуювання / pexels

Популярний інтернет-сервіс Pinterest, який дозволяє колекціонувати і обмінюватися картинками, з'ясував, які татуювання люблять робити жителі різних країн.

Платформа вибрала дев'ять держав і склала для них ТОП-3 види татуювання, які шукають на сайті місцеві жителі. Наприклад, аргентинці найбільше люблять дивитися на тату з емблемами футбольних клубів – на +1084% частіше, ніж жителі інших країн. На другому місці – феміністські татуювання.

І ще: Ефектні татуювання на шиї, на які наважиться не кожен (фото)

Австралія
Символічні тату +314%
Тату з губами +204%
Тату з горами +141%

Англія
Тату "Люби себе" +94%
"Ботанські" тату +62%
Жіночі татуювання на обличчі +144%

Аргентина
Тату з емблемами футбольних команд +1084%
Феміністські тату +705%
Тату з прибульцями +300%

Які татуювання популярні в різних країнах світу: цікаве дослідження - фото 358327

Бразилія
Тату в скандинавському стилі +2348%
Тату в стилі біомеханіки +1427%
Тату з Ван Гогом +299%

Німеччина
Кельтські тату +2507%
Тату зі змістом +551%
Тату зі словом Ohana (сім'я на гавайському) +30%

Мексика
Тату з повним зафарбовуванням (Blackout) +1297%
Тату з геометричними фігурами +354%
Тату по фотографії +265%

США
Тату з анатомічним серцем +1861%
Тату з Черепашками ніндзя +1494%
Тату з групою Queen + 1414%

Франція
Рожеві мінімалістські тату +410%
Тайські тату +180%
Тату у вигляді браслета +111%.

ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!

Джерело: dazeddigital
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