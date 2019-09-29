Які татуювання популярні в різних країнах світу: цікаве дослідження

Популярний інтернет-сервіс Pinterest, який дозволяє колекціонувати і обмінюватися картинками, з'ясував, які татуювання люблять робити жителі різних країн.

Платформа вибрала дев'ять держав і склала для них ТОП-3 види татуювання, які шукають на сайті місцеві жителі. Наприклад, аргентинці найбільше люблять дивитися на тату з емблемами футбольних клубів – на +1084% частіше, ніж жителі інших країн. На другому місці – феміністські татуювання.

І ще: Ефектні татуювання на шиї, на які наважиться не кожен (фото)

Австралія

Символічні тату +314%

Тату з губами +204%

Тату з горами +141%

Англія

Тату "Люби себе" +94%

"Ботанські" тату +62%

Жіночі татуювання на обличчі +144%

Аргентина

Тату з емблемами футбольних команд +1084%

Феміністські тату +705%

Тату з прибульцями +300%

Бразилія

Тату в скандинавському стилі +2348%

Тату в стилі біомеханіки +1427%

Тату з Ван Гогом +299%

Німеччина

Кельтські тату +2507%

Тату зі змістом +551%

Тату зі словом Ohana (сім'я на гавайському) +30%

Мексика

Тату з повним зафарбовуванням (Blackout) +1297%

Тату з геометричними фігурами +354%

Тату по фотографії +265%

США

Тату з анатомічним серцем +1861%

Тату з Черепашками ніндзя +1494%

Тату з групою Queen + 1414%

Франція

Рожеві мінімалістські тату +410%

Тайські тату +180%

Тату у вигляді браслета +111%.

ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!