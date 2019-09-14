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Серіал Кріпосна Міс Україна

Ефектні татуювання на шиї, на які наважиться не кожен (фото)

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Варіанти тату на шиї - фото 1
Варіанти тату на шиї

Татуювання вважаються доволі обговорюваною темою, адже далеко не всі вважають це мистецтвом. Однак тату на шиї – особлива окраса, на якому може наважитись не кожен. Зібрали найяскравіші ескізи!

Як би хто не ставився до тату, однак чимало людей прикрашають себе справжніми витворами мистецтва. А ці люди вирішили додати своїй шиї чогось особливого, тому тату-майстри доповнили їх креативними малюнками. Від тонких ліній до справжніх оптичних ілюзій це варто побачити:

І ще: Ефектні татуювання на всю спину, які змусять затримати погляд: фото

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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