Ефектні татуювання на шиї, на які наважиться не кожен (фото)

Татуювання вважаються доволі обговорюваною темою, адже далеко не всі вважають це мистецтвом. Однак тату на шиї – особлива окраса, на якому може наважитись не кожен. Зібрали найяскравіші ескізи!

Як би хто не ставився до тату, однак чимало людей прикрашають себе справжніми витворами мистецтва. А ці люди вирішили додати своїй шиї чогось особливого, тому тату-майстри доповнили їх креативними малюнками. Від тонких ліній до справжніх оптичних ілюзій – це варто побачити:

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