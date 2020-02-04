Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки

Бразильський фотограф вирішив показати знімальний процес та його результат, ще раз нагадавши, що просто хорошої камери замало для справді ефектних світлин!

Знайомтесь, Гальмар Сільва - талановитий бразильський фотограф, який уміє зробити з будь-чого розкішний кадр, тому не дивно, що має понад 958 тисяч підписників в соцмережі Instagram. До того ж, він обожнює показувати залаштунки своїх ідеальних фото, надихаючи самостійно створювати реально круті знімки.

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Джерело всіх фото: instagram.com/gilmarphotos

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