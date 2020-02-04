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Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки

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Як зробити класне фото - фото 1
Як зробити класне фото

Бразильський фотограф вирішив показати знімальний процес та його результат, ще раз нагадавши, що просто хорошої камери замало для справді ефектних світлин!

Знайомтесь, Гальмар Сільва - талановитий бразильський фотограф, який уміє зробити з будь-чого розкішний кадр, тому не дивно, що має понад 958 тисяч підписників в соцмережі Instagram. До того ж, він обожнює показувати залаштунки своїх ідеальних фото, надихаючи самостійно створювати реально круті знімки.

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Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384049

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384050

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384051

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384052

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384053

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384054

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384055

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384056

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384057

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384058

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384059

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384060

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384061

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384062

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384063

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384064

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384065

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384066

Як створюють круті кадри для соцмереж: фотограф показав залаштунки - фото 384067

Джерело всіх фото: instagram.com/gilmarphotos

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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