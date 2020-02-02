Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото

Межа між реальністю та ілюзією буває дуже хиткою. Візажистка Даін Юн нерідко переступає її, використовуючи власне обличчя як полотно для приголомшливих оптичних ілюзій.

За допомогою макіяжу візажистка домагається того, чого не доб'єшся ніяким фотошопом. Не дивно, що у неї понад 600 тисяч шанувальників в Instagram.

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"Я почала малювати ілюзії, тому що вважаю, що люди живуть ілюзіями. Кожен сприймає все по-своєму суб'єктивно. Мої ілюзії спотворюють реальність і сприйняття більшості людей", – каже Даін.

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