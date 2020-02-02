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Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото

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Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 1

Межа між реальністю та ілюзією буває дуже хиткою. Візажистка Даін Юн нерідко переступає її, використовуючи власне обличчя як полотно для приголомшливих оптичних ілюзій.

За допомогою макіяжу візажистка домагається того, чого не доб'єшся ніяким фотошопом. Не дивно, що у неї понад 600 тисяч шанувальників в Instagram.

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"Я почала малювати ілюзії, тому що вважаю, що люди живуть ілюзіями. Кожен сприймає все по-своєму суб'єктивно. Мої ілюзії спотворюють реальність і сприйняття більшості людей", – каже Даін.

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383574

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383575

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383576

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383577

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383578

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383579

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383580

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383581

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383582

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383583

Те, що ця блогерка робить з обличчям, не вкладається у голову: вражаючі фото - фото 383584

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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