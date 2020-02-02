15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото

Світ, а особливо Китай, охопила паніка через смертельний коронавірус, який легко передається від людини до людини. Тож цілком природньо, що китайці намагаються захиститися різними способами. Зібрали для вас 15 дивних трюків, які використовують жителі Китаю, щоб не захворіти на коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах коронавірусу, що передається повітряно-крапельним шляхом, надзвичайною ситуацією. Влада Китаю екстрено закриває цілі міста на карантин, а випадки захворювання зафіксовані вже й в інших країнах.

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Немає нічого дивного в тому, що люди панікують і хочуть захистити себе усіма можливими способами. Через брак масок, багатьом доводиться придумувати інші методи захисту, для того щоб виходити з дому. Звичайно, більшість з цих способів навіть близько не так ефективні, як належне медичне обладнання, але це краще, ніж нічого.

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