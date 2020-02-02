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15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото

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15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 1

Світ, а особливо Китай, охопила паніка через смертельний коронавірус, який легко передається від людини до людини. Тож цілком природньо, що китайці намагаються захиститися різними способами. Зібрали для вас 15 дивних трюків, які використовують жителі Китаю, щоб не захворіти на коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах коронавірусу, що передається повітряно-крапельним шляхом, надзвичайною ситуацією. Влада Китаю екстрено закриває цілі міста на карантин, а випадки захворювання зафіксовані вже й в інших країнах.

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Немає нічого дивного в тому, що люди панікують і хочуть захистити себе усіма можливими способами. Через брак масок, багатьом доводиться придумувати інші методи захисту, для того щоб виходити з дому. Звичайно, більшість з цих способів навіть близько не так ефективні, як належне медичне обладнання, але це краще, ніж нічого.

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383589

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383590

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383591

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383592

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383593

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383594

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383595

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383596

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383597

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383598

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383599

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383600

15 дивних способів, які люди використовують для захисту від коронавірусу: епічні фото - фото 383601

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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