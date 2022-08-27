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Чи можна запивати їжу водою: експерти дали відповідь

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Можна чи не можна запивати їжу - фото 1
Можна чи не можна запивати їжу / Jennifer Kim on Unsplash

Усі хоч раз у житті чули пораду про те, що не варто запивати водою їжу. Після цього звучали пояснення у стилі, що це погано впливає на метаболізм, але чи справді це так - читайте далі.

Існує чимало тез про правильне харчування, які доволі популярні, але насправді нічого спільного з правдою не мають. Тому експерти з платформи Бережи себе розповіли, чи дійсно не можна пити воду під час трапези.

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Усі хоч раз у житті чули пораду не запивати їжу водою. Якщо ж їсти "всухом’ятку" – точно не твоє, то маємо хороші новини: пити рідину під час вживання їжі можна! Експерти Mayo Clinic стверджують: немає жодних побоювань, що вода розбавляє шлунковий сік або якось інакше негативно впливає на процеси травлення, – наголошують фахівці.

Kristina Petrick on Unsplash - фото 512091
Kristina Petrick on Unsplash

До того ж, навіть є плюси у тому, щоб пити воду під час перекусу. Річ у тому, що вона допомагає плавно просувати всю їжу травним трактом, зменшуючи шанси на закрепи.

Також експерти розповіли, як легко покращити травлення:

  • Вживайте багато овочів, фруктів та цільнозернових продуктів, додайте до раціону йогурт, нежирне молоко та інші молочні продукти, а також не забувайте про нежирне м'ясо;
  • Старайтесь підтримувати здорову вагу на свій вік, стать та статуру;
  • Регулярно займайтесь фізичною активністю.

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