Чи обов'язково пити 8 склянок води на день: відповідь експертів

Існує чимало правил здорового харчування, які насправді не зовсім відповідають реальності. І кожен хоча б раз у житті чув поради пити 6-8 склянок води упродовж дня, але чи справді це так важливо – читайте далі.

Ідея про те, що потрібно кожного дня пити 6-8 склянок води не така вже й стара, адже виникла у 1945 році. Саме тоді Комісія з харчових продуктів та харчування США підготувала рекомендації споживати щодня 2,5 л води. Чи справді це настільки обов'язково – розповіли експерти з платформи доказової інформації про здоров'я під час війни "Бережи себе".

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За їхніми словами, ця теза стала доволі популярною і залишається нею й зараз, але у тих же рекомендаціях було зауважено, що більша частина цієї кількості рідини є в готових стравах.

Такі напої як сік, кава, чай, а також харчові продукти, що містять воду у великій кількості (наприклад, овочі та фрукти), допомагають нам досягти відмітки у 2,5 літри – тому мало кому з нас загрожує зневоднення, – пояснюють фахівці.

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До того ж, можна не боятись того, що можна не відчути спрагу, оскільки у тіла є складна система регулювання гідратації і воно вчасно надсилає сигнали, коли ж варто випити склянку води.

Результати дослідження демонструють, що під час вільного доступу до води люди відчувають спрагу і п’ють до того, як в організмі виникне дефіцит рідини.Тому дослухайся до свого організму та пий воду тоді, коли тіло цього потребує, – йдеться у повідомленні.

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