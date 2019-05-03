Як стати успішнішим і поважнішим: правило однієї секунди

Кожен із нас знає, що є певні правила й обмеження, які допоможуть вам почуватися комфортніше серед незнайомців. Утім, є дуже проста порада, яка допоможе ставати справжнім авторитетом і досягати неабиякого успіху під час перемовин. Нею поділився письменник Наполеон Хілл.

Починаємо з базового моменту: зупиніться на секунду перед тим, як плануєте відповісти своєму співрозмовнику. Як це працює?

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Ви не перебиваєте інших

Коли ми перебиваємо співрозмовника, то цим ми висловлюємо свою неповагу до нього. Якщо це робити тому, що ми знаємо, про що буде йти мова, то цим ми натякаємо на тому, що людина, котра поруч із вами, – нудна та передбачувана. Секундне зволікання показує, що співрозмовник цікавий вам, і що ви задумалися над його словами. Все просто!

Ніколи не поспішайте з відповіддю

Ви встигаєте зосередитися

Більшість людей під час бізнес-перемовин часто говорять, не думаючи. Іноді так буває, що в такій ситуації можна вибовкати зайве!

Втім, у кожної розмови має бути конкретна мета. Особливо, якщо мова йде про бізнес. Підберіть потрібні слова, які свідчитимуть, що перед вашими потенційними партнерами сидить людина, котра тямить в тому, чим займається.

Вам легше висловити свою думку

Під час поспіху ви можете зауважити, що ваша розмова починає насичуватися словами-паразитами. Це може неабияк зіпсувати враження про вас. Співрозмовник може подумати, що ваш словниковий запас недостатній, і тому ви використовуєте слівця, які притаманні "вуличній розмові" з сусідом по під'їзду.

Зупиніться та сформуйте думку

Ви здаєтесь розумнішими

Як показує практика, не всім подобаються співрозмовники, які постійно багато говорять. Натомість, ваша пауза перед відповіддю свідчитиме про те, що ви розмірковуєте над питанням, а отже, до неї варто уважно прислухатися.

Використовуйте правило однієї секунди, щоб досягти успіху. Повірте, воно допоможе вам як на роботі, так і під час розмови з рідними та близькими.

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