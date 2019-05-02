Як австралійська компанія розбагатіла на додатковому вихідному

Керівництво маркетингового агентства Versa у Мельбурні (Австралія) у липні 2018 року ввело третій вихідний день для співробітників у середу. Відразу зазначимо, що таке рішення позитивно вплинуло на прибуток компанії.

Співробітники отримали додатковий вихідний без скорочення зарплат, однак повинні бути готові відповісти в середу на дзвінок керівництва або вийти на роботу на вимогу клієнтів у разі непередбачених обставин.

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З літа 2018 року виторг компанії виріс на 46%, прибуток – майже втричі. Директор компанії Кет Блекхіте розповіла, що після нововведення співробітники стали брати менше лікарняних, а задоволеність персоналу роботою зросла.

У різних країнах вже вводилися ініціативи скоротити робочий день, проте не всі експерименти були успішні. Так, введення шестигодинного робочого дня в державних будинках престарілих у Швеції призвело до поліпшення показників продуктивності праці, але витрати на персонал значно зросли, оскільки для заповнення прогалин було необхідно найняти більше людей.

Деякі стартапи, які випробували чотириденний тиждень у США, змушені були повернутися до п'ятиденної роботи, оскільки додатковий вихідний робив компанію менш конкурентоспроможною.

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