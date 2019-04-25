Скільки часу потрібно недоспати, аби ваш день став провальним

Скільки потрібно недоспати, щоб ваш день не задався? / SuicideLine

Нове дослідження американських учених виявило, що навіть невеликі порушення режиму сну під час робочого тижня сильно впливають на продуктивність праці.

Співробітники Університету Південної Флориди з'ясували, що при ранньому пробудженні та відході до сну пізніше норми люди з більшою ймовірністю будуть мати знижену увагу та концентрацію при роботі на наступний день.

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Провідний автор дослідження Соомі Лі й її колеги опитали 130 здорових співробітників, які працюють у сфері інформаційних технологій і мають принаймні одну дитину шкільного віку.

Учасники повідомили, що, коли вони спали менше, ніж зазвичай і мали гіршу якість сну, на наступний день у них виникало більше проблем з роботою. Недосипання піднімало їхній рівень стресу, особливо в питаннях, котрі стосуються балансу між роботою та особистим життям, у результаті чого вони лягали спати раніше і прокидалися раніше через втому.

Недосип надзвичайно сильно впливає на вашу продуктивність

Після аналізу отриманих даних фахівці прийшли до думки, що пробудження на 19 хвилин раніше, ніж зазвичай і відхід до сну на 16 хвилин пізніше були пов'язані з однією додатковою точкою на шкалі когнітивних перешкод на наступний день.

Дослідники також відстежували сон учасників у вихідні дні, звертаючи увагу на наслідки меншої кількості сну. Для фахівців не стало несподіванкою, що наслідки втрати сну не були настільки очевидними, коли учасники не ходили на роботу на наступний день.

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