Як стати успішним і зосередженим: просте правило 90/90/1

Консультант з лідерства Робін Шарма поділився доволі простим і дієвим правилом 90/90/1, як виконати найважливіші завдання та досягнути успіху у будь-якій сфері. Користуйтесь!

Засновник консалтингової фірми Sharma Leadership International та консультант з лідерства Робін Шарма вигадав доволі просте та логічне правило 90/90/1, яке допомагає впоратись з найскладнішим справами та не відхилятись від життєвого плану.

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У чому суть правила 90/90/1: упродовж 90 днів ви маєте присвятити перші 90 хвилин робочого дня найважливішому завданню, не відволікаючись ні на що.

Сюди не варто відносити проєкти, якими ви можете займатись весь робочий час. Річ у тому, що саме ранковий час є найбільш продуктивним для багатьох людей, адже мозок максимально зосереджений. Тому не варто розпорошуватись на соцмережі, прокрастинацію чи ще щось не надто важливе. Приємним бонусом є те, що це правило дозволяє не забирати ваш же час на виконання доручень інших людей.

Як працює правило 90/90/1

Якщо ж час бракує, то "скорочена" версія правила також працює: 45/45/1. Сам Шарма радить щоранку резервувати цей час у робочому календарі. Якщо ж у якийсь день це не вдається зробити вранці, то все одно знайдіть час по обіді чи ввечері, щоб продовжувати рух до мети.

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