Чому не можна постійно перевтомлюватися

Люди, які надмірно перевтомлюються на роботі, ризикують заробити серйозні захворювання.

У зоні ризику майже половина чоловіків і близько третини жінок.

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Під "перевтомою" мається на увазі втома, яку співробітники відчувають більше 24 годин на тиждень. У таких працівників підвищені ризики розвитку серцево-судинних захворювань: на 30% у жінок і 29% у чоловіків; також ендокринної системи: на 56% у жінок, 40% у чоловіків.

Крім того, у них серйозно підвищені ризики, пов'язані з органами зору: на 67% і 57%, відповідно. Також через перевтому такі співробітники протягом року значно частіше хворіють: в середньому 24,9 дня на рік з втратою працездатності. У дослідженні взяли люди спеціальності пов'язані з високим ризиком професійного стомлення: лікарі, медсестри, вчителі та офісні працівники.

Тож, не забувайте відпочивати, і робити маленькі перерви у своїй роботі.

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