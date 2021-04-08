Як стати стильною та впевненою: три головних правила

Кожному з нас хочеться виглядати стильно і завжди бути в тренді. Якщо не знаєте, як це зробити, тоді прислухайтеся до порад українського дизайнера Андре Тана.

На своїй сторінці в інстаграмі відомий модельєр розповів про головні лайфхаки, які допоможуть вам виглядати привабливо і впевнено в собі.

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Полюбіть себе

Андре Тан зазначив, що важливо любити себе і власне тіло і не треба купувати предмети гардероба з метою приховати якийсь недолік фігури. Навпаки, у вашій шафі мають бути речі, які підкреслюють ваші сильні сторони.

Тримайте свій гардероб в порядку

Дизайнер підкреслив, що про стиль не може бути й мови, якщо у вашому гардеробі припадають пилом речі, які ви одягали ще в шкільні роки, а колготки лежать упереміш зі шкарпетками чоловіка. У вас має бути порядок! Андре Тан порекомендував додаток stylebook, за допомогою якого ви зможете оцифрувати свій гардероб і складати нові образи, а не крутитися годинами перед дзеркалом. Ще ця програма виключить можливість купити непотрібну річ.

Інвестуйте в себе

Український дизайнер зазначає, що треба інвестувати в себе. Якщо ви дійсно хочете навчитися виглядати стильно, то можна записатися на спеціальні fashion-курси.

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