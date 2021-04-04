Дівчина тижня: розкута фітоняшка Еббі Доус, яка заводить мережу відвертими фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Еббі Доус – сексуальна красуня з Австралії – професійна тренерка.

Знайомимо тебе з черговою красунею у традиційній спокусливій рубриці від Радіо MAXIMUM. Сьогоднішня наша героїні – Еббі Доус – фітоняшка з ідеальним тілом.

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Дівчина є професійною тренеркою, і вона 24 години на добу і 7 днів на тиждень працює над тим, щоб виглядати краще за всіх. Еббі активно займається фітнесом, плаває у морі і засмагає на пляжі. Крім цього, австралійська зірка Instagram регулярно ділиться з підписниками відвертими знімками. Армія її фанатів налічує вже понад три мільйони осіб.

Гаряча модель часто позує у спокусливих прозорих нарядах, які майже не прикривають найінтимніші частини тіла. А ось і найсексуальніші кадри. Насолоджуйся:

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