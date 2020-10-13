Як стати по-справжньому щасливою парою: три головні кроки

Стати гармонійною і щасливою парою не так вже й просто, адже будь-яка випадковість може запустити сімейну кризу. Психолог Тетяна Огнєва-Сальвоні розповіла, яких порад варто дотримуватися партнерам.

Щирість у натуральному вираженні потреб

Якщо хочете у свого партнера щось попросити, то робіть це прямо, без натяків, які можуть заплутати і привести до конфлікту. Навчіться розмовляти спокійно, з повагою, нічого не вимагаючи і не маніпулюючи.

І ще: Просто нестерпні: знаки Зодіаку, з якими завжди складно

Сваріться без звинувачення і образ

Сварки відбуваються в кожній парі і на це може впливати безліч факторів: поганий настрій, важкий день, напруга тощо. Але дуже важливо під час конфлікту не переходити на особистості і не обзивати один одного. Така поведінка лише загострює ситуацію, адже сказані на емоціях образливі слова вже не повернеш назад. Якщо ви бачите, що спокійна розмова не виходить, тоді на час розійдіться у різні кімнати, або нехай один з вас вийде на вулицю, подихає свіжим повітрям і заспокоїться.

Особистий час і простір

Не обмежуйте свободу партнера, не забороняйте коханій людині відпочивати з друзями, якщо з'явиться така можливість або займатися якимось хобі, навіть якщо воно вам не подобається. Партнерам іноді корисно побути порізно. Пам'ятайте, що в стосунках немає місця диктатурі.

Це цікаво: Колишня ескортниця пояснила, чому чоловіки зраджують