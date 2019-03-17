Як правильно та смачно приготувати рибу

Як приготувати ідеальну рибу? Запам'ятовуйте важливі секрети, щоб регулярно тішити домочадців і гостей смачними стравами.

Практично будь-яка риба виходить смачною, якщо її посмажити. Але смажити рибу потрібно вміти. Робити це завжди краще в паніровці з борошна, інакше хрусткої піджареної скоринки не вийде, а риба прилипне до пательні намертво, скільки б олії ви не налили.

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"Просто риба" з сиром

Продукти:

Філе риби 300 г

Морква 1-2 шт.

Цибуля ріпчаста 1-2 шт.

Сир (твердий) 50-100 г

Майонез

Сік лимона

Сіль

Перець чорний мелений

"Просто риба" з сиром

Як приготувати рибу з сиром:

Філе риби поливаємо лимонним соком, солимо, перчимо і відкладаємо в сторону. Цибулю очищаємо і дрібно ріжемо. Моркву очищаємо і натираємо на крупній тертці. Сир натираємо на крупній тертці. На пательні розігріваємо олію. Викладаємо моркву і цибулю, солимо і обсмажуємо до напівготовності. Включаємо духовку. Форму застилаємо пергаментом. Викладаємо половину овочів у форму. На овочі викладаємо рибу. На рибу знову шар моркви і цибулі. Змащуємо шар овочів майонезом. Ставимо рибу з овочами і сиром в духовку на 25 хвилин на 180 градусів.

Біла риба, запечена у вині

Продукти:

Біла риба 700 г

Вино сухе, біле ¾ склянки

Зелень петрушки, дрібно нарізана 1 жменька

Помідори чері 125 г

Сіль

Біла риба, запечена у вині

Як приготувати білу рибу у вині:

Розігрійте духовку до 190-200 градусів. Рибу посоліть і викладіть одним шаром у жаростійкий посуд. Влийте вино, викладіть на рибу помідори, зверху посипте нарізаною петрушкою. Накрийте посуд фольгою і запікайте рибу до готовності в духовці приблизно 20 хвилин (вино повинно випаруватися). Подавати страву добре з салатом і хрустким свіжим хлібом, або з картопляним пюре.

Смажена риба у картопляній стружці

Продукти:

Філе риби 500 г

Лимон (сік) 0,5 шт.

Зелень

Картопля велика 3 шт.

Яйце 1 шт.

Борошно 1 ст. л.

Олія соняшникова

Сіль за смаком

Смажена риба у картопляній стружці

Як приготувати смажену рибу у картопляній стружці:

Філе потрібно помити, обсушити і нарізати на порційні шматочки. Посолити і поперчити з двох сторін. Зелень помити, обсушити і дрібно нарізати. Філе риби скласти в миску, збризнути лимонним соком і додати зелень. Все акуратно розподілити по рибі і відставити на 30 хвилин, щоб вона трохи настоялась, просочилася соком лимона і ароматом зелені. Поки риба настоюється, потрібно приготувати картопляний кляр. Картоплю натерти на крупній тертці. Додати трохи солі. Перемішати і залишити на 1 хвилину. Через хвилину картопляну стружку потрібно віджати. Додати в потерту і віджату картоплю 1 яйце, 1 столову ложку борошна і все добре перемішати. Обваляти шматочки риби з усіх боків в борошні, щоб картопляне панірування добре прилипло і не відшаровувалося. Обернути рибу в картопляну масу. Смажити на середньому вогні з двох сторін. Перевернути тоді, коли на картопляній "сорочці" утворюється хрустка золотава скоринка. Готову рибу викладати на тарілку з паперовим рушником, щоб позбутися зайвої олії. Виходить смачно і ситно.

Печеня з риби по-закарпатськи

Продукти:

Рибне філе 500-600 г

Олія 100 мл

Цибуля 2 шт.

Томатний соус 3 ст. ложки

Червоний мелений перець за смаком

Рибний бульйон 250 мл

Часник 0,5 головки

Зелень 2 ст. ложки рубаної

Сіль за смаком

Лавровий лист 1-2 шт.

Перці горошком 5-6 шт.

Печеня з риби по-закарпатськи

Як приготувати печеню з риби:

Для рибного бульйону беремо заморожені обрізки лосося. Заливаємо їх водою, доводимо до кипіння, кидаємо туди лавровий лист, кілька перців горошком. Варимо 40 хвилин. Рибне філе посипати сіллю, нарізати шматочками і обсмажити в 50 мл рослинної олії до легкого золотистого кольору. Ріпчасту цибулю подрібнити і підсмажити на олії. Додати томатний соус і червоний мелений перець. Влити бульйон і посолити трохи. Довести до кипіння. На дно горщика (вогнетривкий посуд) покласти лавровий лист і перець горошком. Потім укласти смажену рибу. Можна розкласти рибу в порційні маленькі горщики. Тоді час запікання трохи зменшиться. Залити бульйоном з цибулею. Заправити розтертим часником і зеленню. Накрити кришкою і поставити у духовку. Запікати печеню з риби 50 хвилин при 180 градусах (враховуючи час нагрівання духовки). До столу печеню з риби подавати в горщику. До риби можна відварити картоплю.

Запіканка з картоплі з рибою

Продукти:

Картопля 1 кг

Філе риби 600 г

Цибуля ріпчаста 2-3 шт.

Олія ​​2-3 ст. ложки

Майонез (пісний) 70-100 г

Зелень петрушки 2-3 гілочки

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Прянощі за смаком

Запіканка з картоплі з рибою

Як приготувати зіпіканку з риби:

Картоплю почистити, вимити і нарізати кружечками, товщиною 4 мм. Закип'ятити чайник. Підготовлену картоплю залити окропом. Варити на середньому вогні 15 хвилин. Потім відкинути на друшляк і остудити. Розморожене філе риби вимити і нарізати шматочками, шириною 1,5-2 см. Рибу скласти в миску, посолити, поперчити, додати майонез. Добре перемішати і залишити на 10 хвилин. Почистити, вимити і нарізати півкільцями цибулю. Розігріти сковороду, налити рослинну олію. Викласти цибулю і обсмажити, помішуючи, на середньому вогні (3-5 хвилин). Остудити. Включити духовку (розігріти до 180 градусів). Форму змастити олією, викласти в форму половину картоплі, посолити. Викласти шар смаженої цибулі. Потім викласти рибу (кілька шматочків залишити для оформлення верхнього шару). Потім знову шар картоплі. Присолити і змастити майонезом. Зверху викласти шматочки риби (для краси). Поставити форму з рибою і картоплею в духовку на середню полицю. Запікати при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Готову картопляну запіканку з рибою прикрасити нарізаною зеленню.

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