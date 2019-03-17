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Як правильно та смачно приготувати рибу
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Як приготувати ідеальну рибу? Запам'ятовуйте важливі секрети, щоб регулярно тішити домочадців і гостей смачними стравами.
Практично будь-яка риба виходить смачною, якщо її посмажити. Але смажити рибу потрібно вміти. Робити це завжди краще в паніровці з борошна, інакше хрусткої піджареної скоринки не вийде, а риба прилипне до пательні намертво, скільки б олії ви не налили.
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"Просто риба" з сиром
Продукти:
- Філе риби 300 г
- Морква 1-2 шт.
- Цибуля ріпчаста 1-2 шт.
- Сир (твердий) 50-100 г
- Майонез
- Сік лимона
- Сіль
- Перець чорний мелений
Як приготувати рибу з сиром:
- Філе риби поливаємо лимонним соком, солимо, перчимо і відкладаємо в сторону. Цибулю очищаємо і дрібно ріжемо. Моркву очищаємо і натираємо на крупній тертці.
- Сир натираємо на крупній тертці. На пательні розігріваємо олію. Викладаємо моркву і цибулю, солимо і обсмажуємо до напівготовності. Включаємо духовку. Форму застилаємо пергаментом.
- Викладаємо половину овочів у форму. На овочі викладаємо рибу. На рибу знову шар моркви і цибулі. Змащуємо шар овочів майонезом. Ставимо рибу з овочами і сиром в духовку на 25 хвилин на 180 градусів.
Біла риба, запечена у вині
Продукти:
- Біла риба 700 г
- Вино сухе, біле ¾ склянки
- Зелень петрушки, дрібно нарізана 1 жменька
- Помідори чері 125 г
- Сіль
Як приготувати білу рибу у вині:
- Розігрійте духовку до 190-200 градусів. Рибу посоліть і викладіть одним шаром у жаростійкий посуд. Влийте вино, викладіть на рибу помідори, зверху посипте нарізаною петрушкою.
- Накрийте посуд фольгою і запікайте рибу до готовності в духовці приблизно 20 хвилин (вино повинно випаруватися). Подавати страву добре з салатом і хрустким свіжим хлібом, або з картопляним пюре.
Смажена риба у картопляній стружці
Продукти:
- Філе риби 500 г
- Лимон (сік) 0,5 шт.
- Зелень
- Картопля велика 3 шт.
- Яйце 1 шт.
- Борошно 1 ст. л.
- Олія соняшникова
- Сіль за смаком
Як приготувати смажену рибу у картопляній стружці:
- Філе потрібно помити, обсушити і нарізати на порційні шматочки. Посолити і поперчити з двох сторін. Зелень помити, обсушити і дрібно нарізати. Філе риби скласти в миску, збризнути лимонним соком і додати зелень. Все акуратно розподілити по рибі і відставити на 30 хвилин, щоб вона трохи настоялась, просочилася соком лимона і ароматом зелені.
- Поки риба настоюється, потрібно приготувати картопляний кляр. Картоплю натерти на крупній тертці. Додати трохи солі. Перемішати і залишити на 1 хвилину. Через хвилину картопляну стружку потрібно віджати.
- Додати в потерту і віджату картоплю 1 яйце, 1 столову ложку борошна і все добре перемішати. Обваляти шматочки риби з усіх боків в борошні, щоб картопляне панірування добре прилипло і не відшаровувалося.
- Обернути рибу в картопляну масу. Смажити на середньому вогні з двох сторін. Перевернути тоді, коли на картопляній "сорочці" утворюється хрустка золотава скоринка. Готову рибу викладати на тарілку з паперовим рушником, щоб позбутися зайвої олії. Виходить смачно і ситно.
Печеня з риби по-закарпатськи
Продукти:
- Рибне філе 500-600 г
- Олія 100 мл
- Цибуля 2 шт.
- Томатний соус 3 ст. ложки
- Червоний мелений перець за смаком
- Рибний бульйон 250 мл
- Часник 0,5 головки
- Зелень 2 ст. ложки рубаної
- Сіль за смаком
- Лавровий лист 1-2 шт.
- Перці горошком 5-6 шт.
Як приготувати печеню з риби:
- Для рибного бульйону беремо заморожені обрізки лосося. Заливаємо їх водою, доводимо до кипіння, кидаємо туди лавровий лист, кілька перців горошком. Варимо 40 хвилин.
- Рибне філе посипати сіллю, нарізати шматочками і обсмажити в 50 мл рослинної олії до легкого золотистого кольору. Ріпчасту цибулю подрібнити і підсмажити на олії. Додати томатний соус і червоний мелений перець.
- Влити бульйон і посолити трохи. Довести до кипіння. На дно горщика (вогнетривкий посуд) покласти лавровий лист і перець горошком. Потім укласти смажену рибу. Можна розкласти рибу в порційні маленькі горщики. Тоді час запікання трохи зменшиться.
- Залити бульйоном з цибулею. Заправити розтертим часником і зеленню. Накрити кришкою і поставити у духовку. Запікати печеню з риби 50 хвилин при 180 градусах (враховуючи час нагрівання духовки). До столу печеню з риби подавати в горщику. До риби можна відварити картоплю.
Запіканка з картоплі з рибою
Продукти:
- Картопля 1 кг
- Філе риби 600 г
- Цибуля ріпчаста 2-3 шт.
- Олія 2-3 ст. ложки
- Майонез (пісний) 70-100 г
- Зелень петрушки 2-3 гілочки
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Прянощі за смаком
Як приготувати зіпіканку з риби:
- Картоплю почистити, вимити і нарізати кружечками, товщиною 4 мм. Закип'ятити чайник. Підготовлену картоплю залити окропом. Варити на середньому вогні 15 хвилин. Потім відкинути на друшляк і остудити.
- Розморожене філе риби вимити і нарізати шматочками, шириною 1,5-2 см. Рибу скласти в миску, посолити, поперчити, додати майонез. Добре перемішати і залишити на 10 хвилин.
- Почистити, вимити і нарізати півкільцями цибулю. Розігріти сковороду, налити рослинну олію. Викласти цибулю і обсмажити, помішуючи, на середньому вогні (3-5 хвилин). Остудити. Включити духовку (розігріти до 180 градусів).
- Форму змастити олією, викласти в форму половину картоплі, посолити. Викласти шар смаженої цибулі. Потім викласти рибу (кілька шматочків залишити для оформлення верхнього шару).
- Потім знову шар картоплі. Присолити і змастити майонезом. Зверху викласти шматочки риби (для краси). Поставити форму з рибою і картоплею в духовку на середню полицю. Запікати при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Готову картопляну запіканку з рибою прикрасити нарізаною зеленню.
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