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Як "совам" без проблем прокидатися вранці: поради

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Як швидко прокинутися зранку - фото 1
Як швидко прокинутися зранку / drsmart

Медики розповіли, як після пробудження швидко прийти в себе, і почати продуктивно проводити день.

Після того, як ви прокидаєтеся, потрібна ще як мінімум година, щоб прийти в себе, і встати з ліжка. Так, це відбувається не завжди, але, в більшості випадків. Тому фахівці з усього світу, опублікували кілька порад, як позбутися цієї втоми вранці.

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Експерти радять, перед тим як поринути у світ снів, потрібно налаштувати себе на позитив, щоб вранці прокинутися з чудовим настроєм, і готовністю підкорити весь світ. Ні в якому разі не треба сумувати, і обмірковувати моменти з минулого. Інакше, вранці у вас залишиться такий самий настрій.

Добрий ранок - фото 354716
Добрий ранок

Будильник не варто ставити біля себе. Інакше, спросоння ви його відключите, і далі будете спати. А якщо він буде стояти далеко, то, шанс на те, що ви проспите знизиться. Після того, як відкриєте очі, вирушайте у ванну кімнату чистити зуби і вмиватися. Це допоможе швидко оговтатися. Потім обов'язково випийте склянку води. Це прискорює процес метаболізму. Також, рекомендується додавати в неї лимонний сік.

Після ранкових процедур, можна трохи зайнятися фізичною активністю. Зробити зарядку. Після цього, варто піти в душ. І, якщо це все стане вашою звичкою, то прокидатися ви будете набагато легше!

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Джерело: boris.kiev.ua
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