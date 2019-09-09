Названо популярні медичні препарати з ефектом плацебо

Більшість людей впевнено займаються самолікуванням, а даремно. Медики встановили, що низка популярних ліків не тільки не допомагають, а можуть представляти загрозу для життя.

Багато хто з нас навіть не замислюються, коли купують в аптеці звичні нам ліки. Але перед вживанням тих чи інших таблеток краще проконсультуватися у лікаря, адже не всі з них допомагають, а навпаки – можуть нашкодити.

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Анальгін. Всім відомі ці таблетки ще з радянських часів. Але насправді в більшості країн від нього відмовилися, через те, що він може викликати анафілактичний шок.

Всім відомі ці таблетки ще з радянських часів. Але насправді в більшості країн від нього відмовилися, через те, що він може викликати анафілактичний шок. Бісептол. Цей антибіотик був популярний у 90-х роках, його приймали "від усіх інфекцій", навіть ГРВІ. Але тепер до нього пристосувалися віруси, і він уже не працює.

Цей антибіотик був популярний у 90-х роках, його приймали "від усіх інфекцій", навіть ГРВІ. Але тепер до нього пристосувалися віруси, і він уже не працює. Корвалол. Відомі заспокійливі краплі небезпечні тим, що можуть викликати звикання, а в США накладена заборона на їх ввезення.

Відомі заспокійливі краплі небезпечні тим, що можуть викликати звикання, а в США накладена заборона на їх ввезення. Валідол. Як кажуть медики, це взагалі не ліки, а цукерка. Діє за принципом плацебо. Взяв таблетку під язик і начебто стало легше. Насправді – це самонавіювання. Адже вони складаються з ментолу. З цим же успіхом можна взяти м'ятну цукерку.

Як кажуть медики, це взагалі не ліки, а цукерка. Діє за принципом плацебо. Взяв таблетку під язик і начебто стало легше. Насправді – це самонавіювання. Адже вони складаються з ментолу. З цим же успіхом можна взяти м'ятну цукерку. Левоміцетин. Він може привести до руйнування кісткової тканини, хоча добре допомагає при розладі шлунково-кишкового тракту. Але хіба це виправданий ризик? На ринку з'явилися більш безпечні засоби.

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