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Ці продукти – причина неприємного запаху тіла

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Їжа провокує неприємний запах тіла - фото 1
Їжа провокує неприємний запах тіла / internationalsupermarketnews

Деякі харчові звички здатні звести нанівець ефект від дезодоранту чи дорогих парфумів, оскільки вживання певних продуктів доволі сильно впливає на запах тіла.

Раніше дослідники з'ясували, що жінки, які не вживають м'ясо, "пахнуть приємніше" далеких від вегетаріанства дам.

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За словами лікарів, м'ясо, повільно переварюючись в шлунку і кишечнику, залучає ряд травних ферментів. Продукти розщеплення білка, змішуючись з бактеріями, провокують особливий, не завжди приємний запах. Також у деяких людей після трапези з тунцем, фореллю і іншими морепродуктами розвивається так званий синдром рибного запаху.

Смачна форель - фото 353081
Смачна форель

В процесі травлення багато овочів виділяють гази та можуть стати причиною виникнення запаху сірки або аміаку. Такий ефект можна очікувати після трапези з капустою. Від цих продуктів не варто відмовлятися. Просто слід регулювати їх кількість в раціоні і їсти в тушкованому або вареному вигляді.

Варто бути обережнішими і зі спаржею. Вона провокує появу їдкого "аміачного" запаху сечі. Щоб цього уникнути, фахівці рекомендують з'їсти після страви зі спаржею яблуко або апельсин.

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Джерело: internationalsupermarketnews
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