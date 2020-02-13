Ця проста щоденна звичка позитивно вплине на вашу кар'єру

Амбітні люди досить часто не висипаються, оскільки витрачають всі сили і час на просування по кар'єрних сходах. Дослідження показало хибність подібної тактики.

Якщо ви хочете досягти максимальних успіхів у роботі й особистому житті, а додатково ще і зміцнити здоров'я, то вам необхідно висипатися. Дослідження за участю понад 1 000 осіб показало, що здоровий сон (7-8 годин на день) безпосередньо пов'язаний з виконанням цілого ряду завдань, які часто ставлять перед собою люди. Серед них: накопичення грошей, здорове харчування, фізична форма, навчання новим навичкам, регулярне читання, відмова від шкідливих звичок, подорожі, кар'єрний успіх.

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У середньому, адекватний сон у два рази підвищував шанси на кар'єрний успіх, якщо порівнювати з дефіцитом сну. Люди, які отримують достатній відпочинок, на 30% частіше досягали будь-яких поставлених перед собою цілей, ніж ті, хто не висипався.

Дослідження показало, що сон важливий для кар'єрного росту

Здоровий сон знижував стрес, заспокоював, насичував необхідною енергією, посилював роботу мозку та здатності до вирішення складних завдань, підвищував настрій, гальмував старіння, зміцнював пам'ять й уважність. Хронічний недосип же мав протилежний вплив.

Більш того, недосип досить часто був пов'язаний з прокрастинацією – схильністю до постійного відкладання навіть важливих і термінових справ, що призводить до життєвих проблем і болючих психологічних ефектів. І коли люди, які регулярно не висипаються, скаржилися на брак часу для сну, детальний аналіз їх денної діяльності показував невміння планувати і хронічне розтрачання того самого часу на безліч непотрібних дрібних справ.

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