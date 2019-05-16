Як сон, менший на 16 хвилин, впливає на вашу роботу

Науковці наполягають на тому, що працівники повинні більше уваги приділяти сну. Дізнайтеся, чому великі компанії зацікавлені у сні своїх робітників.

Виявляється, що жертвувати сном заради роботи не варто. Дослідження американських науковців довело, що поганий сон перешкоджає продуктивному мисленню. Саме тому брак сну призводити до зайвих думок, які відволікають від роботи. Якщо ви віддаєте пріоритетність сну, тоді у вас покращується продуктивність.

І ще: Ось як назавжди позбутися від проблем із зубами

Чим менше сну, тим менше концентрації

До дослідження залучили 130 працівників однієї з ІТ-компаній. Вчені виявили, що якість сну минулої ночі впливає на концентрацію протягом наступного робочого дня.Якщо сон коротший, то працівники частіше відволікаються від роботи. Це стосується навіть якщо учасник експерименту спав усього лише на 16 хвилин менше, ніж зазвичай.

Довший та якісніший сон призводить до більш ефективної роботи.

Чи менше сну, тим більше стресу

Також поганий сон призводить до збільшення стресових ситуацій і конфліктів на наступний день. Понаднормова робота, часті телефонні дзвінки після завершення робочого часу, пізні робочі електронні листи, ранні робочі зустрічі о 7 чи 8 ранку можуть порушити сон працівників, що у свою чергу впливає на їхні успіхи в роботі.

До теми: Чому не варто відтягувати з батьківством