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Чому не варто відтягувати з батьківством

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Вік чоловіка безпосередньо впливає на здоров'я дитини - фото 1
Вік чоловіка безпосередньо впливає на здоров'я дитини

У чоловіків так само, як у жінок є "біологічний годинник", стверджують вчені зі США. За їх словами, батьківство після 35 років несе в собі загрозу здоров'ю майбутнього потомства.

Фахівці Інституту жіночого здоров'я при Медичній школі Ратгерського університету (США) опублікували в медичному журналі Maturitas результати дослідження, які говорять про те, що вік чоловіків також важливий для фертильності, як і у жінок.

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"Критичним" порогом, за яким починається "вікове" батьківство, здатне негативно позначитися на здоров'ї дітей, вчені вважають вік 35 років.

Чоловікам не варто зволікати з батьківством - фото 327690

Відомо, що у жінок після 35 років відбуваються фізіологічні зміни, що впливають на якість зачаття, вагітності і здоров'я дитини. Більшість чоловіків не усвідомлюють, що їх вік діє на ці процеси аналогічним чином, – сказала провідний автор дослідження доктор Глорія Бахманн.

Вчений заявила, що чоловікам, які відкладають батьківство на більш свідомий період свого життя, слід проконсультуватися з лікарем з приводу можливої ​​кріоконсервації сперми у віці до настання 35-річчя. Бахманн застерегла про те, що діти старших батьків мають більше вроджених дефектів, ніж діти молодших чоловіків.

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Джерело: Medikforum
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