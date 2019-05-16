Ось як назавжди позбутися від проблем із зубами

Всім відомо, що стоматологія є найбільш затратною з точки зору фінансів, медичним напрямком. Лікування та обслуговування зубів є дуже дорогим. Читайте далі та дізнайтеся, як зберегти здоров'я своїх зубів.

Причина абсолютно будь-якої проблеми зі здоров'ям, є зниження кровотоку в конкретній ділянці. Якщо, наприклад, існують захворювання "по-жіночому", то це однозначно порушений кровообіг малого таза.

Коли виникають проблеми з зубами, то це значить, що існує локальний застій в області щелеп. Щоб позбутися від карієсу, стоматиту та інших проблем з зубами необхідно в першу чергу прибрати застій крові.

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Це можна зробити за допомогою спеціального масажу ротової порожнини – інтраорального, але для цього необхідно знайти грамотного фахівця, а це не завжди виходить.

Можна вчинити інакше. Позитивний ефект настане пізніше, але цей спосіб набагато простіше, і це може зробити абсолютно будь-яка людина, де б вона не жила. Отже, вже відсьогодні починайте їсти тверду їжу. До таких продуктів відносяться: яблука, капуста, морква, огірки, свіжий гарбуз та інші.

Ці продукти вам доведеться довго жувати – не менше 30-50 жувальних рухів за раз, інакше ви просто не зможете проковтнути. А коли ви довго жуєте, зуби перетираючи між собою їжу будуть з'єднуватися з силою. Від змикання утворюється тиск на зону ясен навколо зуба і цей, свого роду помпаж, дієвий як масаж, збільшує кровотік до зубів.

Зуб омивається свіжою, новою кров'ю, отримує харчування, а відпрацьовані та застійні продукти навпаки йдуть.

Отже, все швидше буде гоїтися, не виникатиме нових рецидивів і пропаде неприємний запах з рота (якщо це не проблема зі шлунково-кишковим трактом).

Що ще застосувати, якщо існують проблеми з зубами:

Полоскання порожнини рота содою та йодом. Беремо на склянку води пів чайної ложки соди та 3 краплі йоду. Розмішали, прополоскали, виплюнули. Цей ефективний засіб допоможе в гострий період фази, коли утворюються гнійні відкладення, рани на яснах або внутрішній стороні щоки, зубні болі тощо.

Але пам'ятайте, що старі проблеми з зубами, дуже часто загострюються при зміні харчування, тому необхідно їх вчасно вирішувати, не затягуючи.

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