Як соцмережі насправді впливають на молодь

Психологи розповіли, як користування соцмережами впливає на емоційний стан молодих людей.

Експерти з Пенсинвальванского університету вирішили перевірити, чи справді люди, які активно сидять у соціальних мережах, мають більшу схильність до психологічних проблем.

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Тому психологи провели дослідження за участю 140 студентів, які багато часу проводять в інтернеті, та розділили піддослідних на дві групи. Перша продовжила користуватись мережами, як і раніше, а друга скоротила час до 30 хвилин на день. Всі учасники вели щоденник, де розповідали про свій емоційний стан.

Вплив соцмереж на молодь

До того ж, експерти не лише відстежували самопочуття студентів, а й встановили на їх смартфонах додатки, які допомагають стежити за дотримання правил експерименту, який тривав три тижні.

Виявилось, що представники другої групи почали почуватись менш стривожено та депресивно. Найбільший прогрес відзначався у тих, хто ще на початку експерименту ділився тим, що переймається через те, що бачить у соцмережах. Зараз науковці планують збільшити масштаб дослідження, щоб визначити рекомендації для молоді, яка використовує соціальні мережі.

Вплив соцмереж на молодь

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