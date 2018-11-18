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Як соцмережі насправді впливають на молодь

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Вплив соцмереж на молодь - фото 1
Вплив соцмереж на молодь

Психологи розповіли, як користування соцмережами впливає на емоційний стан молодих людей.

Експерти з Пенсинвальванского університету вирішили перевірити, чи справді люди, які активно сидять у соціальних мережах, мають більшу схильність до психологічних проблем.

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Тому психологи провели дослідження за участю 140 студентів, які багато часу проводять в інтернеті, та розділили піддослідних на дві групи. Перша продовжила користуватись мережами, як і раніше, а друга скоротила час до 30 хвилин на день. Всі учасники вели щоденник, де розповідали про свій емоційний стан.

Вплив соцмереж на молодь - фото 289515
Вплив соцмереж на молодь

До того ж, експерти не лише відстежували самопочуття студентів, а й встановили на їх смартфонах додатки, які допомагають стежити за дотримання правил експерименту, який тривав три тижні.

Виявилось, що представники другої групи почали почуватись менш стривожено та депресивно. Найбільший прогрес відзначався у тих, хто ще на початку експерименту ділився тим, що переймається через те, що бачить у соцмережах. Зараз науковці планують збільшити масштаб дослідження, щоб визначити рекомендації для молоді, яка використовує соціальні мережі.

Вплив соцмереж на молодь - фото 289517
Вплив соцмереж на молодь

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Джерело: zdorovia.com.ua
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