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Вчені розповіли, як позбутися самотності

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Скорочення часу в соціальних мережах – ліки від самотності - фото 1
Скорочення часу в соціальних мережах – ліки від самотності / sciencedaily

Психологи довели, що регулярне використання соціальних мереж збільшує почуття самотності і призводить до депресії.

У новому дослідженні взяли участь 143 студента. Перед початком експерименту добровольці розповіли про те, як часто користуються популярними соціальними платформами (Facebook, Snapchat і Instagram).

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Також фахівці оцінили емоційний стан добровольців і подивилися, як багато часу учасники дослідження проводили у відповідних додатках (це легко відстежити на сучасних смартфонах за інформацією добової витрати батареї).

Добровольців у випадковому порядку розділили на дві групи: одні користувалися соцмережами в звичайному режимі, тоді як інші повинні були обмежитися 10 хвилинами на день на кожну з трьох соцмереж. Протягом трьох тижнів учасники ділилися скриншотами батареї iPhone, щоб дати вченим інформацію про час, що вони витрачають на кожен додаток. Після цього вчені оцінили почуття занепокоєння, самотності, симптоми депресії і інші показники емоційного благополуччя.

Скорочення часу, проведеного в соцмережах, призвело до значного зниження симптомів депресії і самотності. Ефект був особливо помітний серед тих, хто на момент початку експерименту перебував у пригніченому стані. На думку фахівців, скорочення часу в соціальних мережах – цілком посильне завдання для молоді.

Вчені розповіли, як позбутися самотності - фото 289213
Вчені розповіли, як позбутися самотності

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Джерело: sciencedaily
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