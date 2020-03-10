Як дбати про гігієну смартфона: поради від Уляни Супрун

Весь світ схвильований через поширення коронавірусу, тож медики активно нагадують пам'ятати про базові правила гігієни. А в сучасному суспільстві варто не нехтувати і гігієною гаджетів, які завжди поряд. Супрун порадила, як чистити смартфон і чому це треба робити завжди.

Сучасні люди завжди носять з собою смартфон, але, зазвичай, зовсім ігнорують те, що він стає місцем максимального забруднення. У середньому за день користувач торкається гаджета більше як 2600 разів, а дуже активний – понад 5 тисяч разів. Тому Уляна Супрун вирішила нагадати про те, чому важливо регулярно дбати не лише про чистоту рук, а й смартфонів.

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"Загалом наші телефони дуже брудні. Якщо коротко – на них залишаються не лише сліди від пальців, волога, жир і піт від скронь, вух і волосся, залишки їжі та бруду, а й можуть виживати небезпечні патогени – патогенні штами кишкової палички, антибіотикорезистентні стафілококи чи стрептококи та інші. Вони можуть виступати збудниками кишкових та шкірних інфекцій, підвищити ризики гострого кишкового отруєння або викликати грип", – пояснила вона.

За словами ексглави МОЗ, теоретично існує й ризик підхопити коронавірус, адже зараз точно невідомо, як довго він виживає на поверхнях.

Як дбати про гігієну смартфона:

Під час використання у громадському транспорті, пам'ятайте про збудників хвороб. Тому краще взагалі не використовувати телефон після того, як тримались за поручні чи будь-які поверхні. Після транспорту варто помити руки.

Для очищення поверхні гаджетів радять використовувати тканину з мікрофібри, а також теплу воду з милом. Змочити серветку в суміші та обережно протерти вимкнений телефон.

Також можна використовувати спиртовмісні дезінфектанти. До прикладу, спиртовмісний дезінфікуючий засіб, спрей чи серветки на основі ізопропілового спирту. Але є ризик, що вони можуть пошкодити екран телефону.

Для очищення можна приготувати розчин з 60% води та 40% спирту. Так само як і з водою і милом, потрібно змочити тканину з мікрофібри у цьому розчині і протерти поверхні. Опісля цього витерти сухою тканиною.

Ще один спосіб – спеціальні ультрафіолетові бокси. Такий пристрій виглядає як коробка чи кейс, у який поміщають телефон на певний час, де з допомогою ультрафіолетових ламп відбувається очищення. Такі бокси визнані найбільш ефективним способом для знищення патогенів. Утім, він найбільш дорогий.

"В будь-якому разі очищення телефона буде малоефективним, якщо не дбати про власну гігієну рук!", – підсумувала Супрун.

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