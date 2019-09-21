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Як сльози впливають на фігуру

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Чому плакати корисну для фігури - фото 1
Чому плакати корисну для фігури

Емоційний стан людей напряму пов'язаний із вагою тіла, адже часто переїдання виникає через певні переживання або їжі в якості нагороди. Однак вчені виявили несподіваний вплив сліз на фігуру.

Більшість людей не надто люблять демонструвати сумні емоції, тим більше доходити до плачу. Однак саме стриманість здатна додати зайвих кілограмів. А от ті люди, які не соромляться плакати, можуть не надто переживати про власну вагу. Річ у тому, що такий виплеск емоцій дозволяє нормалізувати рівень гормонів.

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Будь це сльози через моральний чи фізичний біль, радість, сум або стрес, однак у всіх випадках цей процес змушує організм спалювати жирові клітини. Тож не дивно, що учені радять не стримуватись, щоб почуватися та виглядати краще. Лікар Аарон Нойфельд з Каліфорнії пояснює, що сльози справді мають значний вплив на людське тіло. Ми у людей емоційно-стресові ситуації, то рівень кортизолу підіймається, що змушує спалювати більше жиру, аніж зазвичай.

Однак симуляція сліз точно не допоможе позбутись зайвої ваги, тому не варто надто покладатись на цей спосіб. А от активне життя та правильне відношення до стримування емоцій точно покращить вашу форму.

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Джерело: newsyou.info
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