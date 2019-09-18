Учені назвали простий спосіб позбутися стресу в офісі

Робота в офісі сповнена чималих стресів, адже потребує тривалого перебування на одному місці та постійного зосередження. Як швидко та просто зняти напругу – читайте далі.

Австралійські науковці розробили нову методику, як позбутися стресу офісним працівникам. Це не вимагає витрати грошей, чимало часу, а також навряд чи хтось помітить.

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Учені з Університету Південної Австралії вважають, що для мінімізації стресових ситуацій в офісі достатньо переглядати красиві картини пейзажів.

Як легко зняти стрес в офісі

Це підтвердив експеримент за участю 91 добровольця, які працювали у різноманітних місцях робота, приміром, студмістечках та навіть лікарнях. Кожен повинен був визначити власний психологічний стан до та після перегляду картин. Такий експеримент тривав місяць, а результат був разючим – рівень стресу після споглядання на твори мистецтва з пейзажами знизився на 40%. Тому фахівці радять прикрашати офісні стіни красивими картинами, адже навіть одна хвилина уваги до мистецтва відчутно зменшує напругу, позбавляє втоми та стресу.

До слова, найбільш заспокійливими є картини із синіми та фіолетовими кольорами, тому картини з водою, квітковими полями, світанками та заходом сонця мають особливо хороший ефект. А все тому, що мозок у цей час може розслабитись.

Це заняття позбавляє втоми та напруги

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