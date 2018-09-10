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Як швидше заснути: поради від Супрун
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Страждаєте від безсоння? Ці прості поради допоможуть швидко заснути.
Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує руйнувати міфи та давати поради щодо здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр розповіла, як повернутися до повноцінного сну.
І ще: Від цього способу заснути варто відмовитися
Корисні лайфхаки, як швидше заснути:
Готуйте очі завчасно
Занадто велика кількість світла пригнічує вироблення мелатоніну, який допомагає здоровому сну. Найбільше заважають саме сині світлові хвилі, тому варто відмовитись від перегляду фільмів чи стрічки новин на гаджетах перед сном.
Класична музика
Дослідження підтверджують, що класична музика, а також будь-яка з ритмом 60-80 ударів, допомагає швидко заснути. Щоправда, медики не радять слухати пісні одразу перед сном, краще влаштувати собі прослуховування хоча б за 30-45 хвилин до запланованого часу. До того ж, цей лайфхак допомагає позбутись тривожності і депресії.
Уявіть приємне місце
Науковці виявили, що візуалізація приємних місць чи картин допомагає швидше розслабитись та позбавляє зайвих думок. Ця порада дозволяє зекономити щонайменше 20 хвилин.
Правильний раціон
Важливо розуміти, що за 6 годин до сну краще відмовитись від напоїв з кофеїном, а за 4 годин - від спиртного та надто ситних та жирних страв. Куріння також заважає оперативно заснути.
Кінцівки у теплі
Коли ми засинаємо, тіло охолоджується, а медики виявили, що є річ, яка здатна замінити снодійне. Достатньо просто одягнути шкарпетки чи зробити теплу ванну для ніг, щоб пришвидшити засинання.
Почитайте
Якщо перед сном почитати друковану книжку у ліжку, то можна значно швидше відчути сонливість. А от читати з гаджетів не радять, адже вони негативно впливають та якість сну.
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