На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як швидко заснути: дієві поради
-
- 28
Безсоння є поширеною проблемою для багатьох людей, але є кілька порад, які допомагають пришвидшити засинання та покращити самопочуття. Тут є не лише смачні, а й приємні способи добре виспатись.
Медики назвали справді дієві способи, які допомагають організму швидше заснути та нормально виспатись. Варто пам'ятати, що якісний сон дозволяє відновитись, набратись енергії та почуватись значно краще вранці. Однак чимало мешканців великих міст реально страждають від браку сну та безсоння.
І ще: Ось ці жіночі звички позитивно впливають на тіло
Якщо у вас тривалий час проблеми зі сном, то варто змінити стиль життя, а також звернутись до лікаря. Якщо ж у вас періодично виникають ситуації з безсонням, то ці прості способи дозволять від них позбутись.
- Перед сном рекомендовано проводити на свіжому повітрі хоча б 30 хвилин. Така прогулянка допоможе зібратись з думками та підготувати тіло до сну.
- Можна також займатись нудною роботою перед сном, приміром, вирішувати завдання, читати складну літературу.
- Чудовим методом пришвидшити засинання та отримати гарні сновидіння є аромотерапія. Можна заварити час з м'ятою чи запалити свічку з лавандою, але обов'язково не забути її погасити.
- Для вечірнього перекусу краще обирати сушені фініки, сир, банани чи ківі, які допомагають організму розслабитись.
Читайте також: Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом
- 13 квітня
-
21:51Як швидко заснути: дієві поради
-
21:22Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом
-
20:52Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото
-
20:5014 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:54Ось чому в супермаркетах США працюють роботи
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:191,5 мільярда доларів на рік: скільки заробляють працівники Xiaomi
-
18:50Гороскоп на 14 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:28Коли старі дитячі жарти доповнюють технології: відео
-
17:50Перевір себе: симптоми, які не можна ігнорувати
-
17:28Ідеальне селфі: модель похизувалась формами на відпочинку
-
16:50Ось ці жіночі звички позитивно впливають на тіло
-
16:27Де пройдуть дощі 14 квітня: прогноз погоди в Україні
-
15:54Сонцезахисні окуляри і проблеми зі шкірою: як це пов'язано
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:29До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри
-
14:52Спокуслива Анджеліна Джолі: архівні фото акторки
-
14:23Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком
-
13:51Катя Осадча похизувалася у легкій сукні
-
13:25Ломаченко – Кролла: британський тренер розкритикував бій
-
12:53Прямо на роботі: вправи, які позбавлять болю у спині
-
12:22Зоряні війни: з'явився тизер дев'ятого епізоду
-
11:50Надя Дорофєєва здивувала підписників нестандартним образом
-
11:26Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути
-
10:51На тілі людини є точка щастя. Ось як її знайти!
- 13 квітня
-
21:22Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом
-
18:50Гороскоп на 14 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:23Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком
-
11:26Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути
-
08:53Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця
-
07:45Василь Ломаченко впевнено переміг Ентоні Кролла: відео нокауту
- 12 квітня
-
22:56Сови проти Жайворонків: у кого більше сексу?
-
20:15Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)
-
19:30Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
-
15:56ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram
-
14:15Як завантажити музику з YouTube на телефон: проста інструкція
-
12:50Ломаченко – Кролла: де і коли дивитися онлайн бій 12 квітня 2019
-
10:36Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту
-
08:40Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів
-
07:58Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені
-
00:32Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео
- 11 квітня
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
19:15Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур
-
16:2110 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
14:15Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
-
12:30Як змінити місце голосування у другому турі виборів 2019: інструкція
-
10:20Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу
-
08:504 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
- 10 квітня
-
21:30Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)