Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко – Кролла Гра престолів

Як швидко заснути: дієві поради

  • 28
Поради, як заснути, щоб виспатись - фото 1
Поради, як заснути, щоб виспатись

Безсоння є поширеною проблемою для багатьох людей, але є кілька порад, які допомагають пришвидшити засинання та покращити самопочуття. Тут є не лише смачні, а й приємні способи добре виспатись.

Медики назвали справді дієві способи, які допомагають організму швидше заснути та нормально виспатись. Варто пам'ятати, що якісний сон дозволяє відновитись, набратись енергії та почуватись значно краще вранці. Однак чимало мешканців великих міст реально страждають від браку сну та безсоння.

І ще: Ось ці жіночі звички позитивно впливають на тіло

Якщо у вас тривалий час проблеми зі сном, то варто змінити стиль життя, а також звернутись до лікаря. Якщо ж у вас періодично виникають ситуації з безсонням, то ці прості способи дозволять від них позбутись.

  • Перед сном рекомендовано проводити на свіжому повітрі хоча б 30 хвилин. Така прогулянка допоможе зібратись з думками та підготувати тіло до сну.
  • Можна також займатись нудною роботою перед сном, приміром, вирішувати завдання, читати складну літературу.
  • Чудовим методом пришвидшити засинання та отримати гарні сновидіння є аромотерапія. Можна заварити час з м'ятою чи запалити свічку з лавандою, але обов'язково не забути її погасити.
  • Для вечірнього перекусу краще обирати сушені фініки, сир, банани чи ківі, які допомагають організму розслабитись.
Поради, як заснути, щоб виспатись - фото 321110
Поради, як заснути, щоб виспатись

Читайте також: Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом

Джерело: newsyou
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3383
10 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
  • 11 квітня, 16:21
  • 475
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1391164
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради