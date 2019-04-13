Як швидко заснути: дієві поради

Безсоння є поширеною проблемою для багатьох людей, але є кілька порад, які допомагають пришвидшити засинання та покращити самопочуття. Тут є не лише смачні, а й приємні способи добре виспатись.

Медики назвали справді дієві способи, які допомагають організму швидше заснути та нормально виспатись. Варто пам'ятати, що якісний сон дозволяє відновитись, набратись енергії та почуватись значно краще вранці. Однак чимало мешканців великих міст реально страждають від браку сну та безсоння.

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Якщо у вас тривалий час проблеми зі сном, то варто змінити стиль життя, а також звернутись до лікаря. Якщо ж у вас періодично виникають ситуації з безсонням, то ці прості способи дозволять від них позбутись.

Перед сном рекомендовано проводити на свіжому повітрі хоча б 30 хвилин. Така прогулянка допоможе зібратись з думками та підготувати тіло до сну.

Можна також займатись нудною роботою перед сном, приміром, вирішувати завдання, читати складну літературу.

Чудовим методом пришвидшити засинання та отримати гарні сновидіння є аромотерапія. Можна заварити час з м'ятою чи запалити свічку з лавандою, але обов'язково не забути її погасити.

Для вечірнього перекусу краще обирати сушені фініки, сир, банани чи ківі, які допомагають організму розслабитись.

Поради, як заснути, щоб виспатись

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